Ysraýyl Liwandaky Hizbolla nyşanalaryna zarba urdy

Ysraýylyň goranmak güýçleri (IDF) Liwana, Hizbollanyň (ABŞ we Ysraýyl tarapyndan terrorçy gurama diýlip kesgitlenen, ýöne Liwanda kanuny syýasy güýç hökmünde hereket edýän ýaragly guramanyň) hüjümlerine jogap hökmünde, zarba urnadygyny aýtdy.
Ysraýyl goşunynyň Demirgazyk serkerdeliginiň serkerdesi, general-maýor Rafi Milonyň sözlerine görä, günorta Liwana we Beýruta urlan ilkinji zarbalar "ýokary derejeli söweşijileri, ştab-kwartiralary we terrorçylyk infrastrukturasyny" nyşana aldy. Beýruta edilen ilkinji hüjümlerden soň, Ysraýyl Liwanyň gündogar we günorta böleginde ýerleşýän 50-ä golaý obadaky asuda ilaty, täze hüjümlerden öň, bu ýerleri boşatmaga çagyrdy.
Birinji zarbalar tolkunyndan soň ikinji zarbalar tapgyry uruldy. Ysraýylyň Goranmak güýçleri Hizbollahyň Liwanyň birnäçe sebitinde ýerleşýän ýarag ammarlaryna we infrastrukturasyna hüjüm edendigini habar berdi. “Associated Press” agentligi Liwanyň Saglygy goraýyş ministrligine salgylanyp, Ysraýylyň hüjümlerinde azyndan 31 adamyň ölendigini we 149 adamyň ýaralanandygyny habar berýär.
Ysraýylyň Goranmak güýçleri öten agşam Tährana giň gerimli zarba urandygyny habar berdi. Eýran, öz gezeginde, 2-nji mart güni irden Ysraýyla edýän hüjümlerini dowam etdirdi. AFP-niň habaryna görä, Dohada (Katar), Dubaýda (BAE) we Bahreýnde partlamalaryň sesleri eşidildi. “Roýters” agentligi hem Dohada partlamanyň bolandygyny habar berdi.