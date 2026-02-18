Ysraýylyň Gaza zolagyndaky harby kampaniýasy mahalynda müňlerçe daşary ýurt raýaty söweş operasiýalaryna gatnaşdy diýip, "Al Jazeera" telekanalynyň analitiki synynda habar berildi.
Neşiriň maglumatyna görä, IDF-iň, Ysraýylyň goranmak güýçleriniň harby gullukçylarynyň uly böleginiň iki raýatlygy bar. Olaryň arasynda ABŞ-nyň, Fransiýanyň, Britaniýanyň, Germaniýanyň, Ukrainanyň, Russiýanyň we beýleki ýurtlaryň raýatlary bar diýip, neşir ýazýar.
Ysraýyl goşunyndaky iň uly topar (12,000-13,000) ABŞ raýatlygyna eýe bolan harby gullukçylardan ybaratdy. Şeýle-de, IDF-iň hatarynda Fransiýanyň we Russiýanyň 5,000-6,000 çemesi raýaty bar. Britaniýanyň, Germaniýanyň we Ukrainanyň raýatlarynyň sany 1,000-den gowrak diýlip bilinýär.
Neşiriň maglumatyna görä, Ysraýylyň Gaza zolagynda alyp baran harby kampaniýasy mahalynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem ýüzlerçe raýaty Ysraýylyň tarapynda söweşdi.
Olaryň 264-si özbegistanly. Olaryň bäş millete degişlidigi aýdylýar, ýöne anyk milletleri görkezilmeýär. Şol bir wagtda, bu adamlaryň Ysraýyl raýatlygyna eýedigi bellenilýär.
Mundan başga, daşary ýurt raýatlarynyň arasynda Gazagystanyň 189 raýatynyň, Gyrgyzstanyň 52 raýatynyň, Türkmenistanyň 31 raýatynyň we Täjigistanyň 8 raýatynyň bardygy aýdylýar.