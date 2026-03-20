Zaporižýede üç adam öldürildi, dört adam ýaralandy

Rus zarbalary Zaporižýede üç adamyň ölümine, dört adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy.
Orsýetiň soňky 24 sagadyň dowamynda Zaporižýe sebitine eden hüjümleri netijesinde üç adam öldi we dört adam, şol sanda bir çaga ýaralandy diýip, sebit harby administrasiýasynyň başlygy Iwan Fedorow habar berdi.
Onuň sözlerine görä, rus goşunlary soňky 24 sagadyň dowamynda sebitiň 40 ilatly nokadyna 864 zarba urdy.
20-nji marta geçilýän gije Zaporižýa etrabyna urlan zarbalar netijesinde 30 ýaşly aýal öldi, 48 ýaşly erkek we 10 ýaşly oglan ýaralandy. Şeýle-de, ilatly nokatlardaky hususy jaýlara zyýan ýetdi.
19-njy mart agşamy Orsýetiň FPV pilotsuz uçary Pologowskiý etrabynyň Preobraženka obasynyň golaýyndaky ýola hüjüm edip, 44 ýaşly aýaly öldürdi. Şol gün Wolnýanskda 78 ýaşly bir erkek pilotsuz uçaryň infrastruktura desgasyna gelip urmagy netijesinde öldi.
Fedorowyň sözlerine görä, soňky 24 sagadyň dowamynda ýetirilen zyýan barada azyndan 70 habar gelip gowuşdy: ýaşaýyş jaýlary, hojalyk jaýlary, infrastruktura we awtoulaglar zyýan çekdi.