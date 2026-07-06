Zelenskiý hüjüm barada duýduryş berenden soň, Orsýet Kiýewi ýene-de bombalady, azyndan 10 adam öldi

Orsýet 6-njy iýulda irden Ukrainanyň paýtagty Kiýewe güýçli raketa we dron hüjümini amala aşyrdy, ýaşaýyş jaýlary partlatdy we azyndan on adamyň ölümine sebäp boldy. Bu ýagdaý prezident Wladimir Zelenskiniň ýakynlaşyp gelýän rus hüjümi barada duýduryş bereninden birnäçe sagat soň boldy.
Şaýatlaryň aýtmagyna görä, paýtagtda irden birnäçe gezek güýçli partlamalar we howa hüjüminiň sirenalary eşidildi, ýurduň dürli şäherlerinde hem ýetip gelýän toplar barada duýduryşlar berildi.
"Duşman ballistik raketalar bilen hüjüm edýär" diýip, Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkaçenko Telegram-da ýazdy. "Haýyş edýärin, gaçybatalgalarda galyň."
"Bular ýaşaýyş jaýlary. Adamlaryň ýatýan, adaty durmuşlaryny geçirýän ýerleri" diýip, ol sözüniň üstüne goşdy. Soňra ol azyndan on adamyň ölendigini we 46 adamyň, şol sanda çagalaryň ýaralanandygyny aýtdy.
Hüjüm wagtynda ýaşaýyş jaýyna zarba düşüp, ejesi ýaralanan kiýewli ýaşaýjy bina bir aýyň dowamynda ikinji gezek hüjüm edilendigini Azatlyk Radiosyna aýtdy.
"Biz ýaňy penjireleri çalşyrdyk, indi bolsa bu ýene gaýtalandy" diýip ol aýtdy.
"Bu örän elhenç. Bu ýerde şeýle köp çaga bar" diýip, ol zeper ýeten binanyň daşynda halas edijileriň adamlara harabalyklardan çykmaga kömek edýän mahaly Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosyna aýtdy.
Ukrainanyň Howa güýçleriniň 6-njy iýulda beren maglumatyna görä, Moskwa bir gijede Ukraina 68 raketa we 351 dron uçurdy, şol sanda gipersonik, ballistik we kruiz raketalaryny atypdyr.
Bu hüjüm ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň Zelenskiý we Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin bilen aýratyn telefon söhbetdeşlikleri geçirmeginden we Waşingtonyň özüni konfliktde esasy araçy hökmünde görkezip, tagalla edýändigini nygtamagyndan iki gün soň boldy.
Bu hüjümler şeýle hem Ankarada geçiriljek NATO sammitiniň öňüsyrasynda boldy. Zelenskiý bu çäräniň çäginde Tramp bilen duşuşmaly, sebäbi ol Orsýetiň 2022-nji ýylyň fewral aýynda başlan doly möçberli çozuşyna garşy göreşde öz ýurduna ABŞ-nyň goldaw bermegini gazanmaga çalyşýar.
Orsýetiň harby güýçleri 6-njy iýulda edilen hüjümiň Orsýetiň "raýat infrastrukturasyna" garşy "terrorçylykly hüjümlere" jogap hökmünde amala aşyrylandygyny öňe sürdi.
Zelenskiý hüjüm barada duýduryş berdi
5-nji iýulda Zelenskiý ukrain aňtaw gullugy Orsýetiň täze uly hüjüme taýýarlanýandygyny anyklady diýip, duýdurdy.
"Bu Putin üçin adaty zat: Amerikanyň Garaşsyzlyk gününden soň we NATO-nyň Ankaradaky sammitinden öň Orsýet has köp ýamanlyk getirip, adamlary öldürmek isleýär" diýip, Zelenskiý Facebook-daky ýazgysynda belledi.
"Howa goranyşymyz üçin raketalaryň - 'Patriotlar' [howa goranyş ulgamlary] üçin raketalaryň - gijikdirilmegi adamlaryň ölümine getirýär we bu Orsýeti urşy dowam etdirmäge höweslendirýär" diýip, ol ýazdy.
Kiýewiň şäher häkimi Witaliý Kliçko şäheriň Podil etrabynda ýaşaýyş jaýyna zarba urlandygyny Telegram-da habar berdi.
"Adamlar ýedinji-dokuzynjy gatlarda gabalyp galdylar" diýip, Kliçko raketa bölekleriniň şol bir sebitdäki ikinji ýaşaýyş jaýyna düşendigini hem ýazdy.
Orsýet soňky hepdelerde parahatçylyk prosesi togtadylansoň, ukrain paýtagtyna aýratyn ünsi jemläp, Ukrainanyň raýat ýerlerine hüjümlerini güýçlendirdi.
Ukrain resmileri 2-nji iýulda Kiýewe edilen giň gerimli hüjümde azyndan 30 adamyň ölendigini we köp sanly adamyň ýaralanandygyny aýtdylar, bu hüjüm birnäçe etrapda raýat infrastrukturasyna we ýaşaýyş jaýlaryna uly zyýan ýetirdi.
Şol hüjümiň möçberi Waşingtondaky kanun çykaryjylar tarapyndan derrew ýazgaryldy.
ABŞ-nyň Ukrainany goldamagynyň uzak wagtlyk tarapdary Günorta Karolina ştatyndan respublikan Jo Wilson hüjümleri Kremliň harby taýdan ejizlik edýändiginiň ýene bir subutnamasy diýip atlandyrdy.
"Bu elhenç uruş jenaýaty Orsýetiň urşunda uly ýeňilýändiginiň ýene bir subut edýär" diýip, Wilson Azatlyk Radiosyna aýtdy. "ABŞ we onuň ýaranlary edýän işlerini köpeltmeli. Strategiýa işleýär. Orsýet ýeňilýär."
Orsýet şeýle hüjümleriň örän köp subutnamalaryna garamazdan, raýat ýerlerini nyşana alýandygyny inkär edýär.
Öz gezeginde, Ukraina dron kampaniýasyny giňeldip, gijäniň dowamynda Moskwa, Leningrad sebitine we Orsýetiň içindäki beýleki nyşanalara 500-den gowrak dron uçurdy.
Sewastopolda elektrik togy kesildi
Şol bir wagtyň özünde, 2014-nji ýylda Orsýet tarapyndan bikanun basyp alnan Krymyň Kreml tarapyndan bellenen resmileriniň aýtmagyna görä, Gara deňiz ýarym adasyndaky 500 müň töweregi ilatly Sewastopol şäheriniň energiýa infrastrukturasyna Ukraina tarapyndan 6-njy iýulda edilen hüjümden soň şäher elektrik toksuz galdy.
"Duşmanyň Sewastopolyň daşyndaky energiýa infrastrukturasyna hüjüm etmegi netijesinde, şäherimiz wagtlaýynça elektrik üpjünçiliginden mahrum boldy" diýip, Moskwa tarapyndan bellenen gubernator Mihail Razwožaýew Telegramda ýazdy.
Ukrainanyň dron kampaniýasy elektrik togunyň kesilmegine we ýangyç ýetmezçiliginiň giň ýaýramagyna, şeýle hem ýarym adada gara bazar bahalarynyň ýokarlanmagyna getirdi. Kiýew bikanun anneksiýany yzyna öwürmek üçin Krymy izolýasiýa etmek maksatly tagallalaryna başlady, ýangyç ýük awtoulaglaryny, köprüleri we beýleki infrastruktura desgalaryny nyşana aldy.
Krymda Russiýa tarapyndan bellenen häkimiýetler ýangyç ýetmezçiligi sebäpli raýatlara we kärhanalara ýangyç satuwyny togtatdylar. Ýaşaýjylar azyk dükanlarynda tekjeleriň boşdugyny we birnäçe esasy harytlaryň satyn alynmagyna çäklendirmeleriň bardygyny habar berýärler.