‘Halkbankyň’ öňünde VISA kartlaryny almak we oňa pul salmak isleýän adamlaryň uly nobatlary saklanýar

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik bankynyň Aşgabatdaky we Marydaky şahamçalarynyň öňünde adamlaryň uly nobatlary saklanyp galýar.

Bu ýere üýşen adamlaryň käbiri daşary ýurt walýutasynda bank hasabyny açdyryp, Visa kartyny almaga, galan bölegi bolsa oňa pul serişdesini goýmaga synanyşýarlar diýip, Azatlyk Radiosynyň habarçylary habar berýärler.

“Aşgabadyň Atamyrat Nyýazow köçesiniň ugrundaky ‘Halkbankyň’ öňünde 100-e golaý adam nobata dur. Visa kartlaryna pul goýmak üçin žeton almak isleýän adamlaryň sanynyň köplügi sebäpli olary binanyň daşyna çykarypdyrlar. Şeýle-de, bank işgärleri olaryň Nyýazow köçesiniň ugrundan geçýän adamlara görünmezligi üçin olara binanyň arka tarapynda durmagy tabşyrypdyrlar” diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan aşgabatly habarçy 3-nji fewralda gürrüň berdi.

Azatlygyň Marydaky habarçylarynyň biri şuňa meňzeş ýagdaýyň bu welaýatda hem gaýtalanýandygyny aýtdy. Ýöne ol käbir ‘araçylaryň’ daşary ýurt walýutasynda bank hasabyny açdyryp, Visa kartlaryny almak isleýän ýaşaýjylardan 2000 manat möçberinde para alýandygyny we olaryň nobatlaryny öňe süýşürýändigini hem aýtdy.

“Häzirki wagt ‘Halkbankdan’ Visa kartlaryny alan adamlar içine pul salyp bilmän kösenýärler. Adamlar banka baranda, olaryň kartyna pul salyp bilmeýändigini aýdýarlar. Bank işgärleri munuň sebäplerini düşündirmeýärler” diýip, maryly habarçy 3-nji fewralda gürrüň berdi.

Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky beýleki bir habarçysy bolsa, geçen hepde “Halkbankyň” we “Daýhanbankyň” Türkmenabat şäherindäki we etrap merkezlerindäki şahamçalarynda Visa plastik kart almak üçin her gün azyndan 500 çemesi adamyň üýşendigini aýtdy.

Ýöne ol häzirki wagt şol raýatlaryň ýekejesiniň hem ýokdugyny, sebäbi “daşary ýurtlarda peýda bolan wirus bilen bagly ýurtda karatin ýagdaýynyň dowam edýändigini” aýtdy. Onuň sözüne görä, munuň bilen bagly raýatlaryň Özbegistana ýa-da Gazagystana gidip, Visa kartlaryndaky puly nagtlaşdyrmak mümkinçiligi çäklendirildi.

"Şol sebäpli banklaryň şahamçalarynyň öňünde nobatlar ýok" diýip, lebaly habarçy 3-nji fewralda beren maglumatynda aýtdy.

Azatlyk Radiosyna bu aýdylanlar barada “Halkbankyň” Aşgabatdaky, Marydaky we Lebapdaky şahamçalaryndan kommentariý almak häzirlikçe başartmady.

“Halkbankyň” Aşgabatdaky we Marydaky şahamçalarynyň öňünde Visa kartyny almak we pul serişdesini goýmak isleýän adamlaryň uly nobatlarynyň emele gelendigi barada Azatlyk Radiosy 21-nji ýanwarda hem habar beripdi.

Şonda azatlygyň habarçylary adamlaryň irden sagat 05:30-da nobata durup başlaýandygyny we olaryň sanynyň ýüzlerçedigini gürrüň beripdiler.

Türkmen häkimiýetleri 2016-njy ýylyň ýanwarynda dollaryň nagt söwdasyny ýatyrdy. Şondan bäri 1 amerikan dollarynyň resmi kursdaky bahasy 3,5 manat görnüşinde saklanýan bolsa-da, onuň “gara bazardaky” nyrhy bäş esseden hem köp gymmatlap, 20 manada ýetdi.

Dollar çäklendirmesiniň we gymmatçylygynyň fonunda, Visa kartlary – ýurt raýatlarynyň resmi kursdan dollar satyn almagynyň ýeke-täk çeşmeleriniň biri bolup durýar. Raýatlar her aýda 1786 manady özleriniň daşary ýurt walýutasyndaky bank hasaplaryna goýup, bu serişdäni Visa kartlary arkaly daşary ýurtlarda $500 görnüşinde nagtlaşdyryp bilýärler.



