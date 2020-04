‘Koronawirusdan azat’ Täjigistan jemgyýetçilik saglygyny goramak üçin mekdepleri ýapýar

Resmi taýdan yglan edilen koronawirus ýokaşmasynyň ýoklugy sebäpli şübhe döredýän Täjigistan, COVID-19 pandemiýasynyň öňüni almak üçin mekdepleri iki hepdelik ýapjakdygyny, köpçülikleýin ýygnanyşyklary gadagan etjekdigini we galla eksportyny wagtlaýyn togtatjakdygyny mälim etdi.

Hökümet 25-nji aprelde bu çäreleriň mekdebe çenli edaralara we orta mekdeplere täsir etjekdigini habar berdi. Bu çäreleriň ilatyň, esasanam çagalaryň we ýetginjekleriňsaglygyny we howpsuzlygyny goramak üçin durmuşa geçirilýändigi aýdylýar. Bilim ministrliginiň habaryna görä, uniwersitetler işini dowam etdirer.

Galla eksportynyň togtadylmagy, hökümetiň pikiriçe, içerki üpjünçilikleri tygşytlamak üçin niýetlenen bolup, köpçülikleýin ýygnanyşyklaryň gadagan edilmegi kinoteatrlara, teatrlara we sport çärelerine täsir eder.

Täjigistan, hökümet tarapyndan girizilen täze koronawirus çäklendirmeleriniň arasynda, ýurduň 10 toparlyk futbol ligasynyň oýunlaryny hem 10-njy maýa çenli togtadýar.

Täjigistanyň futbol federasiýasy 26-njy aprelde liganyň oýunlarynyň togtadylmagynyň 27-nji aprelde güýje girjekdigini aýtdy.

26-njy aprelde geçiriljek oýunlar, Täjigistanda global pandemiýa döwründe geçirilen beýleki oýunlar ýaly, tomaşaçysyz geçiriler.

Täjigistan 2,8 milliondan gowrak adama ýokaşan we 198 müň töweregi adamyň ölümine sebäp bolan koronawirus pandemiýasynyň uç alan ýurdy Hytaý bilen serhetleşýär.

Emma Merkezi Aziýa döwleti entek resmi taýdan koronawirus näsagyny hasaba almady. Bu ýagdaý resmileriň kesel ýokaşanlary ýaşyrmak ähtimallygy ýa-da ýapyklyk şertlerinde işleýän saglyk işgärleriniň düzüw barlag geçirmeýändigi barada sorag döredýär.