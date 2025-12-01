Sepleriň elýeterliligi

'Salam Dogan': Köp aýallyk Türkmenistanda bikanun, emma soraga alynmaýar

Durmuş toýy. Türkmenistan (arhiw suraty)
Durmuş toýy. Türkmenistan (arhiw suraty)

Azatlyk Radiosynyň "Salam, Dogan!" rubrikasynyň nobatdaky sany köp aýallyk meselesine gönükdirilýär.

Köp aýallyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän, emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaýa öwrüldi.

Bir erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýally bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgasy ýa-da birnäçesi bilen ýaşaşmagy, çagaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaý ýaly kabul edilýär we gitdigiçe ýaýbaňlanýar.

Muňa näme sebäp bolýar?

Gepleşigiň şu günki sanynda köp aýallyk bilen bagly ýagdaýyň Türkmenistandaky aýratynlyklaryna, bu ýagdaýyň gelip çykyşyna, ýaýramagynyň sebäplerine we adamlaryň durmuşyna, maşgala gatnaşyklaryna, çagalaryň geljegine ýetirýän täsirlerine syn ederis.

Gepleşigiň hemişeki myhmany "Progres" fondunyň we "Saglyk" programmasynyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa.

Diňle: 'Salam Dogan': Köp aýallyk Türkmenistanda bikanun, emma soraga alynmaýar. 1-nji bölüm
Diňle: 'Salam Dogan': Köp aýallyk Türkmenistanda bikanun, emma soraga alynmaýar. 1-nji bölüm
by Azatlyk Radiosy

