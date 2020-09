Berdimuhamedow saglyk ugrundan Şnobel baýragyna mynasyp boldy

17-nji sentýabrda ýaňsyly ylmy sylgayň, Şnobel baýragynyň 30-njy Ilkinji ýyllyk gowşurylyş dabarasy geçirildi diýip, BBS-niň Rus gullugy habar berýär. Bu ýyl bu dabara onlaýn görnüşinde geçirildi.

Baýragyň guramaçylarynyň ýazmaklaryna görä, baýraga mynasyp bolanlar "başda gülki döreden, soňra oýlanmaga mejbur eden üstünlikleri" üçin sylag alýarlar.

Bu ýyl medisina ylmynda we beýleki ugurlarda gazanan üstünlikleri Şnobel baýragyna "COVID-19 pandemiýasyny dünýä jemgyýetçiligine syýasatyň ömre we ölüme alymlara hem-de lukmanlara garanda has kän täsiriniň bardygyny görkezmekde ulanmagy başaran" türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow mynasyp boldy.

Elbetde, prezident bolanyndan soň ýazyjylyk talanty açylan we on dört ýyla golaý wagtda 50-den gowrak kitap ýazan, türkmen döwlet TW-sinde beýleki ugurlardaky ussatlyklaryny yzygiderli görkezen Berdimuhamedow bu baýragy ekelikde alyp bilmedi.

Şnobel baýragyna türkmen prezidenti bilen bilelikde ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp, RF-niň prezidenti Wladimir Putin, Belarusdaky saýlawlary galplaşdyrmakda aýyplanýan Aleksandr Lukaşenka, Braziliýanyň prezidenti Žair Bolsanar, britan premýer-ministri Boris Jonson, Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan we Meksikanyň prezidenti Andres Manuel Lopes Obrador dagy hem mynasyp boldy.

Ýeňijileriň doly sanawy baýragyň saýtynda çap edildi. Olar pul görnüşinde Zimbabwäniň 10 trillion dollarlyk galp banknoty bilen sylaglanýar.

Türkmen hökümeti dünýäniň has ösen, saglyk pudagyna uly möçberde serişde harçlaýan döwletlerini aljyraňňylyga salan howply wirusa garşy, prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň derman ösümlikler hakynda ýazan ylmy işleri esasynda, ýüzärlik tütetmek, burçly unaş içmek, sazak pürüni we külüni ulanmak ýaly öňden gelýän halk tebipçilik emleri bilen göreşmegi maslahat berdi, döwlet edaralarynda we beýleki ýerlerde ýüzärlik tütedip, bu çäräni döwlet TW-si arkaly wagyz etdi.

Ýöne soňra, ilki döwlet derejesinde goldanan köpçülik çäreleri biraz çäklendirildi we, "ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen", dürli çäklendirmeler girizildi, Hazarda suwa düşmek, deňizde we derýalarda, kanallarda balyk tutmak gadagan edildi, toý-dabaralaryň tutulýan toý mekanlary we restoranlar, kafeler, güýmenje ýerleri hem işlerini togtatmaly boldular.

Emma Berdimuhamedow tomusda dynç alça çykyp, ady aýdylmaýan ajaýyp kölde, balyklaryň azyndan 25 görnüşiniň bardygy aýdygy aýdylýan ýerde balyk tutup, "Döwletliler köşgüniň" çagalaryny balyk çorbasy bilen naharlady.

Şonuň bilen bir wagtda, başda türkmen metbugatynda gadaganlyk girizilen "koronawirus" aňlatmasy soň biraz erkin ulanylyp başlanan hem bolsa, Türkmenistanda ýüz maskalaryny hökmany geýmek talaby COVID-19 howpy bilen däl-de, eýsem, howanyň düzümindäki tozançylyk derejesiniň birden köpelmegi bilen düşündirilýär.

Şeýle-de, bu tozanyň aralýaka sebitlerindäki koronawirusy getirmek ähtimallygy duýdurulýar. Bu tozana garşy göreş tagallalarynyň çäginde ýurduň demirgazyk serhetleriniň boýunda wagtal-wagtal oba hojalyk uçarlary uçup, howa hlor erginini pürkýärler.

Türkmenistan BSG-nyň missiýasynyň ýurda gelip, ýagdaýy gözi bilen görmegini hem mümkin boldugyça gijikdirdi. Ýöne BSG missiýasy ýurtda bolup, türkmen hökümetiniň aýdanlaryny tassyklamakdan başga çäre tapmady.

Emma soň, ýurtda ýokanç keselden ölýänleriň sanynyň aşa köpelmegi bilen bagly maglumatlar, gonamçylyklarda jaýlanan adamlaryň täze mazarlarynyň suratlary, wideolary ýaýransoň, türkmen aktiwistleriniň daşary ýurtlarda gurnan protest çäreleri netijesinde, BSG bilen Berdimuhamedow bir aý gowrak öň ýene bir barlag geçirmek ylalaşygyna geldi.

Garaşylýan barlagda BSG ekspertleri özbaşdak koronawirus synaglaryny geçirmeli. Olar ozal diňe özlerine berlen resmi maglumatlar esasynda netije çykarypdylar. Häzirlikçe bu synaglaryň haçan geçiriljekdi we olardan näme netije çykjakdygy belli däl.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.