Aşgabat: Çörek, et we ýumurtga üpjünçiliginde bökdençlik dowam edýär

Paýtagt Aşgabatda çörek, et we ýumurtga ýaly esasy iýmit önümleriniň üpjünçiliginde bökdençlikler dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary paýtagtyň bazarlarynda we döwlet dükanlarynda bu azyk harytlarynyň üpjünçiligi bilen bagly ýagdaýlary öwrendi.