Gyrgyz polisiýasy protestçileri goldaýan protestçileri tussag etdi

Bişkek polisiýasy geçen ýyl Özbegistan bilen baglaşylýan serhet şertnamasyna bildiren garşylygy üçin tussag edilen 26 syýasatçynyň we aktiwistiň onlarça tarapdaryny we garyndaşlaryny dargatdy we gysga wagtlyk tussag etdi.

Polisiýa 10-njy ýanwarda Bişkegiň Gorki parkynyň golaýynda ýygnanyp, tussag edilen syýasatçylaryň we aktiwistleriň boşadylmagyny talap eden erkekleri we aýallary awtobuslara münmäge mejbur etdi we polisiýa bölümlerine alyp gitdi.

Demonstrantlar bilen birlikde bu waka barada habar berýän birnäçe žurnalist, şol sanda Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň habarçysy hem tussag edildi. Ýöne olar gysga wagtda boşadyldy. Beýleki tussaglar birnäçe sagat saklanyp, soňra boşadyldy.

Gyrgyz häkimiýetleri oktýabr aýynyň aýagynda, Özbegistan bilen aradaky serhet ylalaşygyna garşy çykan adamlaryň toparyny, Kempir-Abad Goranmak komiteti diýilýäniň 26 agzasyny tussag etdi. Olar noýabr aýynda gyrgyz-özbek serhedini kesgitleýän guramanyň baglaşjak ylalaşygyna garşy çykdylar.

Bu ylalaşyk Gyrgyzystanyň Kempir-Abad suw howdanynyň 4,485 gektar meýdanyny Özbegistana berip, başga ýerden 19,000 gektardan gowrak ýer almak şerti bilen baglaşyldy.

Tussag edilenler otuz ýyldan gowrak wagt bäri taýýarlanylýan serhet şertnamasy sebäpli köpçüliklerin bidüzgünçilikleri taýýarlamakda aýyplandy.