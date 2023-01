4 2003-nji ýylyň 16-njy fewralynda Kuweýtde Birleşen Ştatlaryň Deňiz Korpusynyň Grizzly lagerinde ABŞ Deňiz Korpusynyň ätiýaçdaky işgärleri "M1A1 Abrams" tankynda özleriniň "Jolly Rogerini" galgadýarlar.



"Abrams" tanklary dürli täzelenmek proseslerini başdan geçirdiler we netijede olaryň M1, M1A1 we M1A2 görnüşleri emele geldi. Olaryň her birinde ýarag, gorag we elektronika ulgamlary kämilleşdi.