ABŞ bilen Eýranyň arasyndaky gepleşikler dowam edýän mahaly, "käbir gowy alamatlar" bolsa-da, uly "boşluklar" bar

ABŞ-Eýran gepleşikleriniň ýagdaýy 22-nji maýda irden näbelli bolmagynda galýardy, taraplaryň arasynda Hormuz bogazynyň geljekki gözegçiligi we beýleki meseleler bilen birlikde, Eýranyň urany baýlaşdyrmak hukugy boýunça henizem ylalaşmazlyklar dowam edýärdi we Pakistanyň araçysy parahatçylyk ugrundaky soňky tagalla üçin Tährana ugrapdy.
ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp, Tähranyň ABŞ-nyň bu gory ele geçirmegine ýol bermejekdigini tekrarlamagyna garamazdan, Waşingtonyň Eýranyň ýadro ýaragyny döretmek üçin ulanylyp bilinjek ýokary derejede baýlaşdyrylan uran goruny ahyrsoňy öz gözegçiligine aljakdygyny nygtady.
"Biz ony alarys. [Ol] bize gerek däl. Biz ony islemeýäris" diýip, Tramp Ak Tamda žurnalistlere aýtdy. "Biz ony alanymyzdan soň, ähtimal, ýok ederis, ýöne olaryň ony almagyna ýol bermeris" diýip, ol sözüne goşdy.
Bu aralykda, döwlet sekretary Marko Rubio žurnalistlere beren maglumatynda Tähran uruşdan öň global nebit we gaz üpjünçiliginiň takmynan 20 göteriminiň geçýän halkara suw ýoly bolan Hormuz bogazynda töleg ulgamyny girizmegi dowam etdirse, diplomatik ylalaşygyň "mümkin däldigini" aýtdy.
"Dünýäde hiç kim töleg ulgamynyň tarapdary däl. Bu bolup bilmez. Bu kabul ederliksiz bolar" diýip, Rubio aýtdy. "Eger olar muny etmäge synanyşsalar, bu bütin dünýä üçin howp döredýär we bu düýbünden bikanundyr" diýip, ol sözüne goşdy.
Tramp hem Hormuz bogazyndan geçmek üçin islendik tölegiň girizilmegini ret etdi.
"Biz onuň açyk bolmagyny isleýäris. Biz onuň mugt bolmagyny isleýäris. Biz tölegleriň alynmagyny islemeýäris" diýip, Tramp aýtdy. "Bu halkara suw ýoly" diýip, ol sözüne goşdy.
Berk ritorikalara garamazdan, Tramp hem, Rubio hem diplomatik ylalaşygyň henizem mümkindigini nygtadylar.
"Käbir gowy alamatlar bar" diýip, Rubio aýtdy. "Men aşa optimistik bolmak islemeýärin... Şonuň üçin, öňümizdäki birnäçe günüň dowamynda nämeleriň boljakdygyny göreliň" diýip, ol sözüne goşdy.
"Men pakistanlylaryň şu gün Tährana sapar etjekdigine ynanýaryn. Şonuň üçin, umyt edýärin, bu [sapar] bu işi has-da öňe ilerleder" diýip, Rubio žurnalistlere aýtdy.
ABŞ-nyň resmileri gepleşikler arkaly parahatçylyk ylalaşygynyň golaýdygyny yzygiderli öňe sürýärler, ýöne gepleşikler belli bir öňegidişlik bolmazdan tamamlanýar.
'Azalan boşluklar'
Pakistanyň täsirli goşun serkerdesi Asif Munir bu boşluklary has-da azaltmak maksady bilen Tährana sapar edýän mahaly, Eýran ABŞ-nyň urşy bes etmek baradaky soňky teklibiniň "boşluklary belli bir derejede azaldandygyny" aýtdy diýip, Eýranyň döwlet mediasy habar berdi.
Eýranyň ISNA habar agentligi çarçuwaly ylalaşyga ýetmek maksady bilen, Eýran bilen ABŞ-nyň arasynda habar alyş-çalşygynyň "dowam edýändigini" aýtdy.
Pakistanyň içeri işler ministri Mohsin Nakwi 20-nji maýda Tährana baryp, Eýran resmileri bilen duşuşyklar geçirýär.
