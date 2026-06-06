Birleşen Ştatlar Ermenistanyň özygtyýarlylygyna we demokratik institutlaryna goldawyny tassyklady. Bu, günbatar resmileriniň sözlerine görä, saýlawlaryndan öň premýer-ministr Nikol Paşiniýany gowşatmak üçin güýçlenýän orsýet kampaniýasy bilen bagly aladalarynyň artmagynyň fonunda edildi.
Döwlet departamentiniň metbugat wekili daşary ýurt goşulyşmalary baradaky habarlar we ABŞ-nyň kanun çykaryjylarynyň duýduryşlary barada Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosynyň soraglaryna jogap berip, Ermenistanyň syýasy geljeginiň diňe öz raýatlary tarapyndan kesgitlenmelidigini, şu hepdäniň ahyrynda geçiriljek ses berişlikden başlap, Ermenistanyň geosyýasy ugry boýunça referendum arkaly kabul edilmelidigini nygtady.
Paşinyanyň Raýat şertnamasy partiýasy pikir soralyşyklarynda amatly öňdeligi eýeleýär we 7-nji iýundaky saýlawlarda onuň ýeňiş gazanmagyna garaşylýar.
"Ermenistanyň syýasy proseslerine daşary ýurt goşulyşmalary baradaky metbugat maglumatlaryndan habarlydyrys" diýip, metbugat wekili 3-nji iýunda aýtdy. "Ermenistanyň halkynyň öz liderligini saýlamaga we öz geljegini kesgitlemäge hukugy bar."
Bu sözler Waşington bilen Ýerewanyň arasyndaky gatnaşyklaryň çalt giňelýän pursatynda aýdyldy, bu bolsa şu hepdede Trampyň Halkara parahatçylygy we gülläp ösüşi programmasy boýunça strategik hyzmatdaşlyk baradaky çarçuwaly ylalaşyga (TRIPP) gol çekilmegi bilen has-da aýdyňlaşdyrylýar.
Ermenistanyň daşary işler ministri Ararat Mirzoýan 4-nji iýunda Halkara parahatçylygy we ösüşi üçin Tramp ýoly (TRIPP) boýunça Ermenistan-ABŞ çarçuwaly ylalaşygyna gol çekendigini yglan etdi we geçen hepde Ýerewana sapar eden döwlet sekretary Marko Rubionyň resminama gol çekendigini aýdyp, ikitaraplaýyn prosesini tamamlady.
Döwlet departamenti Azatlyk Radiosyna bu başlangyjy "Ermenistana we Günorta Kawkaza parahatçylygy we ösüşi getirmegiň möhüm we dowamly bölegi" hökmünde görýändigini aýtdy.
Orsýetiň gatyşmagy barada alada
2018-nji ýylyň "Mahmal rewolýusiýasynda" häkimiýete geleninden bäri, Paşinýan Ermenistany Moskwanyň garaşlylygyndan yzygiderli daşlaşdyrdy.
Onuň hökümeti soňra Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky Kollektiw Howpsuzlyk Şertnamasy Guramasyna gatnaşmagyny doňdurdy, Günbatar hyzmatdaşlary bilen gatnaşygy çuňlaşdyrdy we ABŞ-nyň araçylygynda Azerbaýjan bilen parahatçylyk ylalaşygyna geldi.
Günbatar resmileri bu ýagdaýlaryň Orsýetiň öz täsir çäginiň bir bölegi hasaplaýan bu sebitde Moskwanyň täsirini peseltjekdigine barha köp ynanýarlar.
Geçen hepde prezident Wladimir Putin Ýerewanyň günbatara gönükdirilen isleglerine gytaklaýyn haýbat atyp, Ermenistanyň Ýewropa integrasiýa maksatlary sebäpli "Ukraina senariýasy" bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini aýtdy.
Tramp administrasiýasynyň Russiýanyň Ermenistandaky hereketleri baradaky aladasyny şu hepde Rubio Senatyň Daşary gatnaşyklar komitetinde eden çykyşynda nygtady.
"Meniň pikirimçe, bu açyk çeşmeli habarlardan aç-açan düşnükli: Ruslar biziň ol ýerdäki gatnaşyklarymyzdan gaty begenmeýärler" diýip, Rubio 3-nji iýunda kanun çykaryjylara aýtdy. "Meniň pikirimçe, olaryň häzirki premýer-ministriň ABŞ bilen ösýän gatnaşyklarynyň arasynda saýlawda ýeňilmegini isleýändiklerine subutnama bar".
Rubio Waşingtonyň maksadynyň Ermenistany beýleki hyzmatdaşlardan daşlaşdyrmak däl-de, onuň garaşsyz daşary syýasat alyp barmak ukybyny goldamakdygyny nygtady.
"Aýdyňlaşdyrmak üçin, biz ol ýerde Ermenistanyň özygtyýarlylygyna zyýan ýetirmek üçin däl. Biz olardan başga ýurtlar bilen dost bolmazlygy soramaýarys. Biz diňe olar bilen gatnaşyk gurmak isleýäris" diýip, ol aýtdy.
Sekretar TRIPP-i Ermenistanyň sebit söwdasyndaky roluny täzeden şekillendirmäge ukyply özgerdiji taslama hökmünde suratlandyrdy.
Sekretar proýektiň amala aşyrylmagynyň möhüm boljakdygyny aýtdy we ABŞ-nyň kompaniýalarynyň proýekt bilen baglanyşykly infrastruktura, ulag we ösüş taslamalaryna gatnaşjakdygyna umyt bildirdi.
Russiýanyň basyş kampaniýasy
Rubionyň sözleri Günbatar aňtaw gullugynyň we hökümet resmileriniň Paşinýanyň ýene bir möhlete wezipä geçmeginiň öňüni almak üçin Orsýetiň edýän tagallalarynyň güýçlenýändigi baradaky habarlaryň arasynda aýdyldy.
Maý aýynyň ahyrynda “Reutersyň” çap eden derňewine görä, Moskwa Paşinýanyň ýeňşiniň Ermenistanyň Birleşen Ştatlara we Ýewropa tarap yzygiderli täzeden hereket etmegini güýçlendirip, Günorta Kawkazda Orsýetiň täsirini has-da gowşadyp biljekdiginden howatyrlanýar.
“Reuters” agentligi Günbataryň bäş aňtaw gullugynyň işgärine we gözden geçiren resminamalaryna salgylanyp, Orsýetiň tagallalarynyň Kreml tarapdarlaryny mahabatlandyrýan dezinformasiýa kampaniýalaryny, ermeni saýlawçylaryny nyşana alýan gizlin täsir operasiýalaryny we Paşinýanyň garşydaşlaryna ses bermek üçin Orsýetde ýaşaýan köp sanly ermenileri Ermenistana ugratmak baradaky pikir alyşmalary öz içine alýandygyny habar berdi.
“Reuters” agentligi Kreml bilen baglanyşykly täsir ýetirmek boýunça operasiýalaryň Ermenistan hökümetine bolan goldawyň gowşadylmagyna gönükdirilen dezinformasiýa ulgamlaryny we galp media başlangyçlaryny ulanandygyny habar berdi.
Soňky aýlarda Orsýet Ermenistana arzanladylan tebigy gaza elýeterliligini ýitirip biljekdigini we şol bir wagtyň özünde miwe, gök önümler, güller we brendi ýaly ermeni önümleriniň importyny çäklendirip biljekdigini açyk duýdurdy.
Günbatar resmileriniň birnäçesi Moskwanyň saýlan kandidatynyň häzirki wagtda hökümeti agdarmak çagyryşlar bilen bagly aýyplamalar esasynda Ermenistanda sud edilýän ermeni-rus telekeçisi milliarder işewür Samwel Karapetýandygyny aýtdylar. Karapetýan aýyplamalary ret edýär.
Derňewde şeýle hem käbir günbatar resmileriniň Paşinýanyň şahsy howpsuzlygy bilen baglanyşykly çynlakaý we dowam edýän aladalary görkezildi.