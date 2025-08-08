ABŞ Nikolas Madurony tussag etmekde berlen kömek üçin $50 million berer

ABŞ häkimiýetleri özüni Wenesuelanyň prezidenti diýip yglan eden Nikolas Madurony tussag etmekde berlen kömek üçin beriljek sylagy 25 million dollar bolanlygyndan 50 million dollara çenli artdyrdy.
"Ol dünýädäki iň uly neşe gaçakçylarynyň biri we biziň milli howpsuzlygymyza wehim salýar. Şu sebäpden biz sylagy iki esse artdyrdyk. Prezident Trampyň ýolbaşçylygynda Maduro adalatyň dabaralanmagyndan gaçyp gutulmaz we öz eden agyr jenaýatlary üçin jogapkärçilige çekiler" diýip, baş prokuror Pam Bondi aýtdy.
ABŞ 2020-nji ýylda Madurony neşe gaçakçylygynda we korrupsiýada aýyplap, onuň tussag edilmegine beriljek kömek üçin 15 million dollara çenli sylag berjekdigini aýtdy.
2025-nji ýylyň ýanwar aýynda bu sylagyň mukdary 25 million dollara çenli ýokarlandyryldy. Döwlet departamentinde "Wenesuelanyň halkynyň halkyň zerurlyklaryna hyzmat edýän aç-açan, hasabatly we wekilçilikli hökümete mynasypdygyny" aýtdylar.