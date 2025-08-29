ABŞ-nyň Döwlet departamenti Ukraina 3350 raketanyň satuwyny tassyklady

ABŞ-nyň Döwlet departamenti Ukraina 3,350 sany giňeldilen aralyk hüjüm (ERAM) raketasynyň satylmagyny tassyklady diýip, Pentagonyň harby hyzmatdaşlyk gullugy habar berdi.
Ukraina, raketalar bilen birlikde, içerki global ýerleşiş ulgamlaryny, kömekçi enjamlary, ätiýaçlyk şaýlaryny, sarp edilýän zatlary we esbaplary, şeýle hem programma üpjünçiligini hödürlemek teklip edilýär.
Raketalaryň we enjamlaryň umumy bahasy 825 million dollar bolup, bu serişde Daniýa, Hollandiýa we Norwegiýa, şeýle-de ABŞ-nyň daşary ýurt harby maliýeleşdirmesi tarapyndan tölener.