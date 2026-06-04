ABŞ-nyň Wekiller öýi Eýran urşuny bes etmek çäresini tassyklady, Rubio çaknyşygyň sowlandygyny aýdýar

ABŞ-nyň Wekiller öýi prezident Donald Trampyň Eýrana garşy harby kampaniýasyny çäklendirmäge gönükdirilen uruş ygtyýarlyklary rezolýusiýasyny tassyklady we, döwlet sekretary Marko Rubionyň ABŞ-nyň Tährana garşy operasiýalarynyň soňlanandygyny nygtamagyna garamazdan, administrasiýa iki partiýanyň berk käýinjini berdi.
Wekiller öýüniň agzalary 3-nji iýunda bu çärä sesleriň 215-208 hasabynda goldaw berdiler we dört respublikan deputat demokratlaryň ählisiniň bildiren goldawyna goşuldy.
Nýu-Ýork ştatynyň wekili Gregori Miks tarapyndan hödürlenen rezolýusiýada Trampy, Kongres resmi taýdan uruş yglan etmese ýa-da harby güýjüň ulanylmagyna ygtyýar bermese, ABŞ-nyň ýaragly güýçlerini Eýrana garşy söweşlerden çykarmaga borçly edýär.
Bu çärä indi Senatda serediler, kanun çykaryjylar bu ýerde aýratynlykdaky uruş ygtyýarlyklary rezolýusiýasynyň pikirini edýärler. Iki palata tarapyndan hem tassyklanan halatynda, Trampyň öz ygtyýarlygyny çäklendirmek üçin edilýän tagallalara garşy çykmagyna garaşylýar.
Wekiller öýüniň çäresine umuman simwoliki çäre hökmünde garalýar, sebäbi onuň kanuny güýji ýok.
Iki partiýaly ses berişlik Kongres garşylygynyň güýçlenýändigini görkezýär
Bu ses berişlik üç aýdan gowrak dowam eden we netijeleri ykdysady we geosyýasy aladalary güýçlendiren konflikte garşy Kongres tarapyndan berlen iň güýçli käýinç boldy.
Iki partiýaly ses berişlik Kongresiň garşylygynyň artýandygyny görkezýär
Bu ses berişlik Kongresiň üç aýdan gowrak dowam eden we netijeleri ykdysady, geosyýasy aladalary güýçlendiren konflikte garşy beren iň güýçli käýinji bilen utgaşdy.
Miks ses berişlikden soň eden beýanatynda harby kampaniýanyň öz maksatlaryna ýetip bilmändigini we Eýranyň ýadro programmasy babatyndaky meseleleri çözmäge gönükdirilen diplomatik tagallalara zyýan ýetirendigini öňe sürdi.
"Her niçik-de bolsa, bu Eýranyň ýadro programmasy babatyndaky diplomatik çözgüdi has uzaklaşdyrdy" diýip, ol aýtdy.
Şeýle-de, Nýu-Ýork demokraty ýangyç bahalarynyň ýokarlanmagyna we çaknyşyklaryň maliýe çykdajylaryna ünsi çekip, köp adamyň garşy çykýan urşunyň çykdajylaryny amerikan halkynyň çekýändigini we şol bir wagtda-da benzin üçin has köp pul tölemeli bolýandygyny aýtdy.
Wekiller öýüniň demokratik partiýadan bolan liderleri bu aladalary gaýtalap, bu çaknyşygyň Trampyň daşary ýurt uruşlaryndan gaça durmak we amerikan maşgalalary üçin çykdajylary azaltmak barada saýlaw kampaniýasynda beren wadalaryna ters gelýändigini öňe sürdüler.
Emma respublikan partiýa degişli liderler harby kampaniýanyň Kongres ygtyýarlygyny talap edýän uruş däldigini öňe sürdüler we prezidentiň ygtyýarlygyny çäklendirmegiň Eýran ýolbaşçylary üçin peýdaly bolmak ähtimallygyny duýdurdylar.
Şol bir wagtda, respublikan partiýanyň hatarlarynyň içindäki garşylyk artdy. Wekiller, Kentukki ştatyndan Tomas Massi, Pensilwaniýa ştatyndan Braýan Fitspatrik, Miçigan ştatyndan Tom Barrett we Ohaýo ştatyndan Worren Dewidson bu çäräni goldamak üçin öz partiýadaşlarynyň köpüsine garşy ýykdylar.
Rubio administrasiýa strategiýasyny goraýar
ABŞ-nyň döwlet sekretary Marko Rubio Wekiller öýündäki ses berişlikden birnäçe sagat öň, Wekiller öýüniň Daşary işler komitetinde eden çykyşynda administrasiýanyň bu çaknyşyga çemeleşişini goramaga çalyşdy.
“Biz indi Eýranyň harby güýjüni gowşatmaga gönükdirilen dowamly zarbalary urmaýarys, sebäbi “Epiki gazap” gutardy” diýip, Rubio ABŞ-nyň harby kampaniýasyny nazara alyp aýtdy. Ol Waşingtonyň öz maksatlaryna ýetendigini hem sözüne goşdy.
Şeýle-de, Rubio administrasiýanyň maksadynyň hiç haçan Tährandaky režimi üýtgetmek bolmandygyny ynandyrmaga çalyşdy.
"Biz Eýranda üýtgeşikligiň bolmagyny we olaryň halk tarapyndan dolandyrylmagyny görmek isleýäris, ýöne bu biziň missiýamyzyň maksady däldi" diýip, ol kanun çykaryjylara aýtdy.
Döwlet sekretary ABŞ-nyň Eýranyň sebiti giň gerimli raketa we dron hüjümleri bilen howp-hatara salmak ukybyny ýok etmäge çalyşýandygyny we munuň, öz pikiriçe, Tähranyň ýadro maksatlaryna halkara täsirini peseltjekdigini öňe sürdi.
Sanksiýalaryň gowşadylmagy ýadro eglişikleri bilen bagly
Şeýle-de, Rubio ABŞ-nyň Eýrana garşy sanksiýalarynyň gowşadylmagynyň bu ýurduň ýadro maksatnamasy bilen baglanyşykly eglişiklere bagly boljakdygyny aýtdy.
"Olar baýlaşdyrylan we ýokary derejede baýlaşdyrylan urandan dynmasalar, hiç hili sanksiýa ýeňilligini almazlar" diýip, ol kanun çykaryjylara aýtdy.
Rubionyň sözlerine görä, Waşington bilen Tähranyň arasyndaky gepleşikler geljekki gepleşikleriň çarçuwasyna gönükdirilen bolmagynda galýar. Ol Eýranyň, öňki gepleşiklere garanyňda, uran baýlaşdyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşmaga has uly isleg bildirendigini, ýöne heniz ABŞ-nyň talaplaryny kanagatlandyrýan borçnamalary kabul etmändigini aýtdy.
Forum