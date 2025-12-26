Aşgabatda araçylar daşary ýurtly aýdymçylaryň konsert biletlerini ençeme esse gymmat satýar

Täze ýylyň öňüsyrasynda Türkmenistanda daşary ýurtly aýdymçylaryň konserti geçiriler. Meşhur artistleriň 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabadyň Buzly köşgünde geçiriljek konsertlerine türkmen tomaşaçylary tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä, kassalarda biletleriň tapdyrmaýandygyny, emma biletleri araçylardan ençeme esse gymmat bahadan satyn alyp bolýandygyny garaşsyz neşir habar berýär.
Türkmen.news neşiriniň ýazmagyna görä, mahabatlandyrylýan konsertlere barmak isleýän adamlar irden Buzly köşgüň kassasyna baryp, nobata dursalar-da, resmi bahasy 100-150 manat diýlip görkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan araçylardan satyn alyp bolýar, diýip, neşir ýazýar.
Bu çäre barada sosial ulgamlarda çap bolan bildirişlerde 27-nji dekabrda asly eýranly Araş, 28-ne russiýaly MOT we 29-na türk aýdymçysy Semijenk çykyş eder diýilýär we biletler barada maglumaty kassalarda anyklamak salgy berilýär. Emma Buzly köşgüň kassasyndan bilet söwdasy barada maglumat alyp bolmady, birnäçe gezek edilen jaňlara jogap bolmady.
Turkmen.news neşiri aýdymçylaryň çykyşlary baradaky bildirişleriň konserte sähel wagt galanda yglan edilendigine ünsi çekýär.
"Iň işjeň aşgabatlylar gönüden-göni kassalara ylgaşdylar we daňdan nobat emele geldi. Şeýle-de bolsa, açylandan soň derrew diňe alty bilet satdylar we soňra ýene ýapdylar" diýlip, maglumatda aýdylýar we "buz köşgi köp adamlary maglumat ýa-da bilet bilen däl-de, polisiýanyň köp sanly işgärleri bilen garşylaýar: köp sanly gözegçilik işgärleri, birnäçe polisiýa awtoulagy we hatda tussaglary daşaýan awtoulag hem nobatçylyk edýär. Olaryň wezipesi müşderileriň kassa girmeginiň öňüni almakdyr" diýlip, bellenýär.
Maglumata görä, öýlän kassalarda ýene-de birnäçe bilet satylýar we şonuň bilen tamamlanýar.
Araçylarda bilet bar
Emma kassalarda tapdyrmaýan biletler araçylar tarapyndan açyk teklip edilýär. Mysal üçin, TikTok hasaby faberlic_0007 diýlip atlandyrylan salgyda daşary ýurt aýdymçylaryň konsertlerine bilet resmi bahasyndan 3-5 esse gymmat, ýagny 500 manatdan hödürlenýär, bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 25 dollara barabar bolýar.
Bu barada habar berýän Turkmen.news neşiri TikTokda sammy_3272 diýlip, görkezilen hasapda satyjynyň öz hyzmatlaryny has ýokary bahalandyryp, biletleri 700 manatdan hödürleýändigini ýazýar we käbir çeşmeleriň biletleri eýýäm 800-1000 manatdan (40-50 dollar) ýagny resmi nyrhdan 10 esse gymmat satýandygyny, emma biletleri 2000 manatdan hödürleýänleriň hem bardygyny belleýär. Hususan-da, MOT-yň konsertine 2000 manatdan (100 dollar) biletler Instagram ulanyjysy jaguar_sport1234 tarapynda teklip edilýär diýip, Turkmen. news ýazýar.
Türkmenistanda daşary ýurtly aýdymçylaryň konsertleri seýrek waka bolýar. Adatça uly baýramçylyklarda, şol sanda Täze ýylyň öňýanynda Aşgabatda käbir daşary ýurt aýdymçylaryň konserti bolýar.
Biletleriň kassalardaky gytçylygy we araçylar tarapyndan alnyp satylmagy ýaly ýagdaýlaryň her ýyl gaýtalanýandygyny belläp, Turkmen.news, 2023-nji ýylda asly Azerbaýjandan bolan russiýaly aýdymçy JONY-nyň konsertine bilet satyn almak üçin türkmenistanlylaryň ir sagat 4-den kassanyň öňünde garaşandygyny belleýär.
Şol waka barada habar beren Azatlyk Radiosynyň habarçylary JONY-nyň konsertine bilet almak üçin nobata duranlaryň arasynda goh-galmagalyň, ýakalaşygyň ýüze çykandygyny habar beripdi.
Şonda tomaşaçylaryň konserte isleginiň örän ýokary bolmagyna garamazdan, bilet söwdasynyň emeli görnüşde çäklendirilendigini, şeýlelikde JONY-nyň konsert güni orunlaryň ençemesi boş galansoň, guramaçylaryň käbir adamlara konserte hatda mugt barmaga rugsat berendigini Turkmen.news belleýär.
Şeýle-de habarda agzalan aýdymçylaryň Aşgabatdaky çykyşyna biletleriň bahasy beýleki ýurtlardaky konsertleri bilen deňeşdirilýär.
"Mysal üçin, mart aýynda Rumyniýada Arashy azyndan 70 dollara, maý aýynyň ahyrynda Almatyda we Astanada MOT-y 30-80 dollara, iýun aýynda Moskwada Semijenki bolsa 75 dollara diňläp bolýar. Emma bu nyrh Aşgabadyň ýaşaýjysynyň aýlygynyň ýarysyna deň bolýar" diýip neşir belleýär.
