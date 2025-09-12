Braziliýanyň öňki prezidenti Jair Bolsonaro 27 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi

Braziliýanyň Ýokary kazyýeti, döwlet agdarlyşygyny taýýarlamak işi boýunça, Braziliýanyň öňki prezidentini, 70 ýaşly Jair Bolsonarony 27 ýyl üç aý türme tussaglygyna höküm etdi.
"Roýters" habar gullugynyň ýazmagyna görä, ol demokratiýa garşy edilen kast ediş hüjüminde günäli tapylan ilkinji öňki prezident boldy.
Ol ýaragly jenaýat guramasyna gatnaşmakda, döwlet agdarylyşygyny guramakda, demokratiýany zor bilen agdarmaga synanyşmakda, şeýle-de döwlet emlägine we medeni gymmatlyklara zyýan ýetirmekde aýyplandy.
Bolsonaro öz üstüne ýüklenen günäleri boýun aldy.
Tussagyň aklawçylary bu hökümden şikaýat etmekçi bolýarlar.