Daşkent sebitindäki çagalar baglarynda müňe golaý çaga zäherlendi - Gazeta.Uz

Daşkent sebitindäki çagalar baglarynda çagalaryň köpçülikleýin zäherlenendigi habar berilýär. Çagalaryň süýt önümlerinden zäherlenendigi çak edilýär.
1900-den gowrak çaga zäherlenme simptomlaryny görkezdi, 900-den gowrak çaga keselhana ýerleşdirildi diýip, Gazet.Uz neşiri Özbegistanyň sanitariýa we epidemiologiki abadançylyk, jemgyýetçilik saglygy komitetiniň başlygynyň birinji orunbasary Nurmat Atabekowa salgylanyp ýazýar.
Çagalar esasan gyzdyrma, suwsuzlyk we ögemek bilen ýüzbe-ýüz boldular.
Zäherlenme geçen hepde ýüze çykaryldy. Bukin, Pskent, Bekabad, Akkurgan we Kuýiçirçik etraplaryndaky çagalar baglaryndan bolan çagalaryň ene-atalary keselhanalara ýüz tutdy.
26-njy sentýabrda, irden alnan görkezijilere görä, 961 näsag hassahanalarda galdy, olaryň 941-siniň ýagdaýy ýeňil, 22-siniň ýagdaýy ortaça diýlip kesgitlendi. Pskent etrap ýokanç keselliler hassahanasynda adam köp bolansoň, hassalaryň bir bölegini goňşy şäherlere we etraplara geçirmeli boldy.