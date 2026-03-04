Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Halkara

Diňle: ABŞ we Ysraýyl Eýrana garşy kampaniýa güýçlenýärkä, yza çekilmejegini we 'köp ejir berjegini' aýdýarlar

Diňle: ABŞ we Ysraýyl Eýrana garşy kampaniýa güýçlenýärkä, yza çekilmejegini we 'köp ejir berjegini' aýdýarlar
Embed
Diňle: ABŞ we Ysraýyl Eýrana garşy kampaniýa güýçlenýärkä, yza çekilmejegini we 'köp ejir berjegini' aýdýarlar

No media source currently available

0:00 0:05:58 0:00
Ýükle

Forum

Degişli makalalar

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG