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Türkmenistan

Diňle: Aşgabadyň eteginde köçelerdäki itler öldürilýär

Diňle: Aşgabadyň eteginde köçelerdäki itler öldürilýär
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Diňle: Aşgabadyň eteginde köçelerdäki itler öldürilýär

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