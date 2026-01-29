Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Türkmenistan

Diňle: Aşgabatda möhleti geçen azygyň senesini üýtgedip, gaýtadan satýarlar, Maryda gymmat etiň hyrydary azalýar

Diňle: Aşgabatda möhleti geçen azygyň senesini üýtgedip, gaýtadan satýarlar, Maryda gymmat etiň hyrydary azalýar
Embed
Diňle: Aşgabatda möhleti geçen azygyň senesini üýtgedip, gaýtadan satýarlar, Maryda gymmat etiň hyrydary azalýar

No media source currently available

0:00 0:05:37 0:00
Ýükle

Forum

Degişli makalalar

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG