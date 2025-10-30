Sepleriň elýeterliligi
Esasy mazmuna dolan
Esasy nawigasiýa dolan
Gözlege dolan
Türkmenistan
Merkezi Aziýa
Halkara
Habarlar gündeligi
Dünýä Türkmenleri
Salam, Dogan!
Multimedia
Azatlyk Wideo
Azat Adalga
Fotosergi
Infografik
Petiklenen websaýta girmegiň ýollary
Русский
Bizi yzarlaň
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
Gözleg
РУС
Göni efir
Göni efir
Gözleg
Ozalky
Indiki
Soňky habar
Türkmenistan
Diňle: Güýç gulluklary býujet işgärleriniň arasynda VPN ulanýanlary gözleýär
34 minut ozal
Azatlyk Radiosy
Embed
Diňle: Güýç gulluklary býujet işgärleriniň arasynda VPN ulanýanlary gözleýär
Embed
The code has been copied to your clipboard.
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:04:13
0:00
Ýükle
128 kbps | MP3
64 kbps | MP3
Pop-out player
Diňle: Güýç gulluklary býujet işgärleriniň arasynda VPN ulanýanlary gözleýär
Teswirleri gör
Forum
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Degişli makalalar
Türkmenistan
Güýç gulluklary býujet işgärleriniň arasynda VPN ulanýanlary gözleýär
Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG
Forum