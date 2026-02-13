Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Halkara

Diňle: Mýunhendäki konferensiýanyň öňüsyrasynda Rubio dünýä 'aýgytly pursatda' diýdi

Diňle: Mýunhendäki konferensiýanyň öňüsyrasynda Rubio dünýä 'aýgytly pursatda' diýdi
Embed
Diňle: Mýunhendäki konferensiýanyň öňüsyrasynda Rubio dünýä 'aýgytly pursatda' diýdi

No media source currently available

0:00 0:05:41 0:00
Ýükle

Forum

Degişli makalalar

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG