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Türkmenistan

Diňle: Okuwa girýän ýaşlardan 'meýletin çäreçi' bolmaga razylyk haty alynýar

Diňle: Okuwa girýän ýaşlardan 'meýletin çäreçi' bolmaga razylyk haty alynýar
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Diňle: Okuwa girýän ýaşlardan 'meýletin çäreçi' bolmaga razylyk haty alynýar

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