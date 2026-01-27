Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Türkmenistan

Diňle: Sosial ulgamlarda pensiýa barada maglumat, il içinde 'pensiýalaryň ýatyrylmagy' barada gorky döreýär

Diňle: Sosial ulgamlarda pensiýa barada maglumat, il içinde 'pensiýalaryň ýatyrylmagy' barada gorky döreýär
Embed
Diňle: Sosial ulgamlarda pensiýa barada maglumat, il içinde 'pensiýalaryň ýatyrylmagy' barada gorky döreýär

No media source currently available

0:00 0:07:35 0:00
Ýükle

Forum

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG