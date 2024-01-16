Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Türkmenistan

Diňle: Türkmenbaşyda güýçli gardan soň suw, tok we gaz kesildi, ýol heläkçiligi boldy

Diňle: Türkmenbaşyda güýçli gardan soň suw, tok we gaz kesildi, ýol heläkçiligi boldy
Embed
Diňle: Türkmenbaşyda güýçli gardan soň suw, tok we gaz kesildi, ýol heläkçiligi boldy

No media source currently available

0:00 0:03:56 0:00
Ýükle

Forum

Degişli makalalar

Radio programmalara seret
Back to top
XS
SM
MD
LG