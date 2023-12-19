Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Türkmenistan

Diňle: Türkmenistanda ähli ýerde täze ýyl arçalary ýok edilýär, ilatdan pul ýygnalýar

Diňle: Türkmenistanda ähli ýerde täze ýyl arçalary ýok edilýär, ilatdan pul ýygnalýar
Embed
Diňle: Türkmenistanda ähli ýerde täze ýyl arçalary ýok edilýär, ilatdan pul ýygnalýar

No media source currently available

0:00 0:05:11 0:00
Ýükle

Forum

Degişli makalalar

Radio programmalara seret
Back to top
XS
SM
MD
LG