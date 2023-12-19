Sepleriň elýeterliligi
Esasy mazmuna dolan
Esasy nawigasiýa dolan
Gözlege dolan
Türkmenistan
Merkezi Aziýa
Halkara
Habarlar gündeligi
Dünýä Türkmenleri
Multimedia
Azatlyk Wideo
Azat Adalga
Fotosergi
Infografik
Petiklenen websaýta girmegiň ýollary
Русский
Bizi yzarlaň
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
Gözleg
РУС
Göni efir
Göni efir
Gözleg
Ozalky
Indiki
Soňky habar
Türkmenistan
Diňle: Türkmenistanda ähli ýerde täze ýyl arçalary ýok edilýär, ilatdan pul ýygnalýar
59 minut ozal
Azatlyk Radiosy
Embed
Diňle: Türkmenistanda ähli ýerde täze ýyl arçalary ýok edilýär, ilatdan pul ýygnalýar
Embed
The code has been copied to your clipboard.
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:05:11
0:00
Ýükle
128 kbps | MP3
64 kbps | MP3
Pop-out player
Diňle: Türkmenistanda ähli ýerde täze ýyl arçalary ýok edilýär, ilatdan pul ýygnalýar
Teswirleri gör
Forum
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Degişli makalalar
Türkmenistan
Türkmenistanda ähli ýerde täze ýyl arçalary ýok edilýär, ilatdan pul ýygnalýar
Radio programmalara seret
Back to top
XS
SM
MD
LG
Forum