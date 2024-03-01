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Diňle: Türkmenistanda häkimiýetlere durmuş şertlerinden şikaýat edýän köpelýär
39 minut ozal
Azatlyk Radiosy
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Diňle: Türkmenistanda häkimiýetlere durmuş şertlerinden şikaýat edýän köpelýär
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Diňle: Türkmenistanda häkimiýetlere durmuş şertlerinden şikaýat edýän köpelýär
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Türkmenistanda häkimiýetlere durmuş şertlerinden şikaýat edýän köpelýär
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