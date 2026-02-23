Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistan

Diňle: Uly Berdimuhamedow ABŞ-dan gelip, amerikan telekeçileri bilen duşuşygyny we golf-meýdançasyny gurmak islegini mälim etdi

Diňle: Uly Berdimuhamedow ABŞ-dan gelip, amerikan telekeçileri bilen duşuşygyny we golf-meýdançasyny gurmak islegini mälim etdi

