11-nji awgusta geçilýän gije Russiýa Ukraina 71 sany pilotsyz uçar, “Şahid” hüjüm dronlary we dürli görnüşli pilotsyz uçarlar bilen hüjüm etdi.
Ukrainanyň howa goragy 59 pilotsyz uçary urdy ýa-da togtatdy. Harby administrasiýa Dnipropetrowsk sebitine edilen hüjümde iki adamyň ýaralanandygyny habar berdi.
Nikopol etrabynda 52 ýaşly bir adam ýaralandy, onuň ambulatoriýa bejergisini aljakdygy aýdylýar. Ondan gowrak hususy jaý zyýan ýetdi, iki jaý ot aldy. Sebit başlygy Serhiý Lysak dört binanyň we bir awtoulagyň weýran bolandygyny aýtdy.
Sinelnikowski etrabynyň Welikomihailowskaýa jemgyýetine awiasiýa bombasy taşlandy, Mežewskaýa jemgyýetine pilotsyz uçar bilen hüjüm edildi. 31 ýaşly bir adam ýaralanyp, keselhana äkidildi. Iki dükan ýykyldy we liseýe zyýan ýetdi.
Herson sebitinde soňky 24 sagadyň dowamynda dört adam ölüp, ýedi adam ýaralandy.