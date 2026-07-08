Eýran täze hüjümlerden soň ABŞ-nyň Bahreýndäki we Kuweýtdäki bazalaryna edilen hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne aldy

Eýranyň Yslam rewolýusiýa goragçylary korpusy (YRGK) ABŞ-nyň Eýrana garşy amala aşyran soňky harby hüjümlerine jogap hökmünde Birleşen Ştatlaryň Bahreýndäki we Kuweýtdäki harby desgalaryna hüjüm edendigini aýtdy.
Kuweýtiň häkimiýetleri öz goranyş ulgamlarynyň duşmançylykly raketa we dron howplaryna jogap berýändigini aýdanda, iki ýurtda hem howa hüjümleriniň sirenalary ýaňlandy. Bahreýniň Içeri işler ministrligi, ýurtda duýduryş sirenalary işjeňleşdirilenden soň, ýaşaýjylary gaçybatalga gözlemäge çagyrdy.
Birleşen Ştatlar Tährany Hormuz bogazynda söwda gämilerine hüjüm etmekde aýyplandan soň, Eýrana garşy täze harby hüjümleri başlady we Eýranyň nebit satuwyny öz içine alýan esasy sanksiýalardan boşatmagy ýatyrdy, bu bolsa ok atyşygy bes etmek baradaky gowuşgynsyz ylalaşygy howp astyna saldy.
Bu iki ädim, geçen aý Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň söweş hereketlerini bes etmek we dünýäniň iň möhüm deňiz geçelgeleriniň birini gaýtadan açmak maksady bilen 60 günlük özara düşünişmek memorandumyna (ÖDM) gol çekenden bäri bolan iň çynlakaý krizisi yşarat edýär.
ABŞ-nyň harbylary bu hüjümleriň Eýranyň Hormuz bogazyndan geçýän üç söwda gämisine, şol sanda Kataryň suwuklandyrylan tebigy gaz daşaýan tankerine hüjüm etmegine gönüden-göni jogap bolandygyny aýtdylar.
“Hüjümler halkara suw ýollarynda ekipažy bigünä raýatlardan ybarat bolan söwda gämilerini nyşana almak we hüjüm etmek bilen, agyr zyýan ýetirmäge gönükdirildi” diýip, ABŞ-nyň Merkezi serkerdeligi (CENTCOM) Eýranyň hereketlerini “esassyz, howply we ok atyşygy bes etmegiň aç-açan bozulmagy” diýip atlandyrdy.
Eýranyň metbugaty Eýranyň günortasynda, şol sanda Keşm adasynda, Sirik şäherinde we strategik taýdan möhüm Bandar Abbas portunyň golaýynda köp sanly partlamalaryň bolandygyny habar berdi. ABŞ-nyň resmileri haýsy nyşanalara zarba urlandygyny heniz anyklaşdyrmadylar.
Bu harby hereket prezident Donald Trampyň Türkiýäniň paýtagty Ankarada NATO-nyň sammitine gatnaşan wagty boldy. Ol bu ýerde Eýran krizisini, goranmak çykdajylaryny we bileleşigiň howpsuzlyk babatda ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin NATO-nyň beýleki liderleri bilen duşuşmalydy.
Waşington ykdysady basyşy dikeltdi
Harby hüjümler bilen birlikde, ABŞ-nyň Maliýe ministrligi Eýranyň nebit satuwyna beren ygtyýarlygyny ýatyrdy we geçen aý gol çekilen özara düşünişmek memorandumy esasynda togtadylan we ýeňilleşdirilen sanksiýalary gaýtadan dikeltdi.
ABŞ-nyň resmisi Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda bu kararyň administrasiýanyň islendik ykdysady ýeňilligiň Eýranyň öz borçlaryny ýerine ýetirmegine baglydygy baradaky uzak wagtlap dowam eden pozisiýasyny şöhlelendirýändigini aýtdy.
"Prezident Trampyň we administrasiýanyň birnäçe gezek tassyklaýşy ýaly, Eýran bilen baglaşylan özara düşünişmek baradaky memorandumy doly derejede diňe iş netijelerine esaslanýar. Eýran diňe gowy hereket görkezse, onda onuň peýdasyny görer" diýip, resmi aýtdy.
“Eýranyň bogazdaky hereketleri Birleşen Ştatlar üçin düýbünden kabul ederliksizdi we munuň netijeleri bolar. Gepleşikçilerimiz gutarnykly ylalaşyga gelmek üçin hoşniýetlilik bilen işlemegini dowam etdirýärler" diýip, ol sözüne goşdy.
Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.
Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.
Forum