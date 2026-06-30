Eýran Trampyň sözlerine garamazdan, ABŞ bilen gepleşikleriň ýokdugyny aýdýar

Eýran prezident Donald Trampyň Tähranyň “duşuşyk sorandygyny” we gepleşikleriň 30-njy iýunda Aýlag döwleti Katar şäherinde geçiriljekdigini aýtmagyna garamazdan, ýakyn günlerde Birleşen Ştatlar bilen hiç hili gepleşigiň meýilleşdirilmeýändigini öňe sürdi.
Daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Esmail Bakaei Eýranyň tehniki toparynyň şu hepde Kataryň paýtagty Doha barjakdygyny aýtdy, emma munuň ABŞ resmileriniň arap ýurduna edýän sapary bilen hiç hili baglanyşygynyň ýokdugyny belledi.
“Ýakyn günlerde amerikan tarapy bilen hiç bir derejede gepleşiklerimiz bolmaz we amerikan wekilleriniň Katara barýandygy Eýran wekiliýetiniň sapary bilen hiç hili baglanyşykly däl” diýip, Bakaei beýanatynda aýtdy.
Onuň bu sözleri Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň dynç günleri dartgynlylygyň gaýtadan ýitileşmegi bilen özara jogap zarbalaryny alyşmagyndan soň edildi.
29-njy iýunda Tramp Truth Social platformasynda: “Eýran duşuşyk sorady. Ol ertir Dohada geçiriler!” diýip ýazdy.
Ak tamyň metbugat sekretary Karoline Leawit Trampyň wekilleri Stiw Witkoff bilen Jared Kuşneriň Dohada Eýran bilen gepleşiklere gatnaşjakdygyny aýtdy.
Bakaei Eýranyň tehniki toparynyň Katarda saklanýan takmynan 6 milliard dollarlyk doňdurylan eýran serişdeleriniň boşadylmagyny ara alyp maslahatlaşmak üçin Doha barýandygyny aýtdy.
Bu serişdeleriň boşadylmagy Tähran bilen Waşingtonyň 17-nji iýunda birnäçe aý bäri dowam edýän urşy bes etmäge gönükdirip gol çeken özara düşünişmek memorandumynyň bir bölegidir.
Eýranyň daşary işler ministriniň orunbasary Kazem Gharibabadi 29-njy iýunda tehniki iş toparynyň şu hepde duşuşmagynyň meýilleşdirilmeýändigini aýtdy.
“Adatdaky ýaly Katar bilen, şol sanda beýleki tarapyň borçnamalarynyň ýerine ýetirilişini yzarlamak barada geňeşmeler dowam edýän hem bolsa, käbir media serişdeleriniň Dohada iş toparlarynyň tehniki gepleşikleriniň geçirilýändigi baradaky habarlaryny tassyklap bolmaýar” diýip, Gharibabadi Eýranyň Tasnim habar agentligine aýtdy.
Ol tehniki gepleşikleriň birinji tapgyrynyň degişli şertler döränden we senesi hem-de ýeri boýunça ylalaşyk gazanylandan soň bellenen iş toparlarynyň çäginde geçiriljekdigini, bu ugurda geňeşmeleriň araçy ýurtlar arkaly dowam edýändigini hem sözüniň üstüne goşdy.
Bu beýanatlar Eýranyň ABŞ-nyň ýurduň çägine eden hüjümlerine we, Tähranyň aýtmagyna görä, ýakynda ylalaşylan özara düşünişmek memorandumynyň bozulmagyna salgylanyp, 28-nji iýunda meýilleşdirilen tertipde ABŞ gepleşikçileri bilen duşuşmakdan ýüz öwürmeginden soň edildi.
Forum