Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Halkara

Eýrana hüjüm edilmek ähtimallygynyň arasynda ABŞ-nyň 'ägirt' harby goşuny Pars aýlagynda ýerleşdirilýär

Eýrana hüjüm edilmek ähtimallygynyň arasynda ABŞ-nyň 'ägirt' harby goşuny Pars aýlagynda ýerleşdirilýär
Embed
Eýrana hüjüm edilmek ähtimallygynyň arasynda ABŞ-nyň 'ägirt' harby goşuny Pars aýlagynda ýerleşdirilýär

No media source currently available

0:00 0:05:40 0:00
Ýükle

Forum

Degişli makalalar

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG