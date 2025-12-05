Gazagystan onlaýn platformalar we anonim ulanyjylar üçin güýçlendirilen düzgünleri maslahatlaşýar

Medeniýet we maglumat ministrligi Gazagystanda internet platformalarynyň we ulanyjylaryň işjeňliginiň düzgünleşdirilmegini güýçlendirmek üçin kanunçylyga uly üýtgetmeleri girizmegi teklip etdi.
"Açyk NPA" portalynda çap edilen kanun taslamasynda hyzmatlaryň özi we olaryň auditoriýalary üçin wekilçilik edaralaryny hökmany hasaba almakdan başlap, kämillik ýaşyna ýetmedikleriň hasap açmagyna gadagançylyk girizmek ýaly täze talaplar teklip edilýär.
Düşündiriş ýazgysyna görä, Gazagystanda işleýän onlaýn platformalarynyň eýeleri ýurtda resmi wekilhana açmaly we milli kanunçylyga laýyklykda hasaba alynmaly bolar.
Iň möhüm üýtgetmeleriň "Onlaýn platformalar we onlaýn mahabat hakyndaky" kanuna girizilmegi teklip edilýär. Taslamada çagalary zyýanly maglumatlardan goramaga bagyşlanan täze madda hem bar. Onda 16 ýaşdan kiçi ulanyjylaryň, derhal habarlaşma hyzmatlaryndan başga, onlaýn platformalarda hasaba alynmagynyň gadagan ediljekdigi açyk görkezilýär.
Anonim ulanyjylara aýratyn üns berilýär. Eger şeýle hasap bäş müňden gowrak yzarlaýjy toplan bolsa, onuň eýesi ygtyýarly edara şahsyýetini tassyklaýan maglumatlary bermäge borçly ediler.