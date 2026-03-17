Gazagystanda Konstitusiýa referendumynyň netijeleri yglan edildi

Gazagystanyň Merkezi referendum komissiýasy 17-nji martda täze Konstitusiýasynyň taslamasy boýunça geçirilen ses bermegiň gutarnykly netijelerini yglan etdi.
Merkezi referendum komissiýasynyň maglumatlaryna görä, raýatlaryň 73,12 göterimi (9,1 milliondan gowrak adam) ses bermäge gatnaşdy. Olaryň 87,15 göterimi (8 milliona golaý) täze Konstitusiýany goldaýandygyny aýtdy. 898 müňe golaý saýlawçy (9,83%) taslama garşy ses berdi.
Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Nurlan Abdirow referendumyň geçirilendigini resmi taýdan yglan etdi.
"Bu wakanyň hormatyna, ses berenleriň rekord derejede hasaba alynmagy bilen, 15-nji marty ýylda bellenilýän döwlet baýramçylygy — Konstitusiýa güni bolar" diýip, Merkezi saýlaw komissiýasy aýtdy.
17-nji martda yglan edilen sanlar bir gün öň çap edilen deslapky netijelerden tapawutlanmaýar.