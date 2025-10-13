HAMAS zamun alnanlary Ysraýyla geçirip başlady: ilkinji ýedi adam boşadyldy

HAMAS (ABŞ we ÝB tarapyndan terror guramasy diýlip kesgitlenen topar) zamun alnanlary Gyzyl Hajyň wekillerine tabşyryp başlady.
Ysraýylyň goranmak güýçleri (IDF) Gyzyl Haç guramasyna salgylanyp, zamun alnanlaryň ilkinji tapgyrynyň, ýedi adamyň özlerine tabşyrylandygyny we häzir harby işgärler tarapyndan Ysraýyla äkidilýändigini habar berdi.
“The Times of Israel” gazetiniň habaryna görä, Omri Miran, Matan Angrest, Eýtan Mor we Gaý Gilboa-Dalal, german raýatlygy bolan ysraýyllylar, doganlar Gali we Ziw Berman we Alon Ohel boşadyldy.
Zamun alnan ysraýyllylaryň ikinji tapgyrynyň ýerli wagt bilen sagat 10: 00-da boşadylmagyna garaşylýar.