Kiýewde Russiýanyň hüjüminden soň düşürilen suratlar uly weýrançylygy görkezýär

28-nji awgust gijesinde rus goşuny ýene-de Ukraina, esasanam paýtagta hüjüm etdi. Kiýewiň şäher harby dolandyryş gullugynyň habaryna görä, pilotsyz uçarlar we raketalar bilen Kiýewe hüjüm edilipdir. Hüjüm zerarly azyndan 15 adamyň, şol sanda dört çaganyň wepat bolandygy mälim boldy. Azatlyk Radiosynyň ukrain gullugynyň redaksiýasyna hem zarba düşdi.

Kiýew şäher harby dolandyryş gullugynyň habaryna görä, Russiýanyň hüjüminiň netijeleri Darnytsiýa, Dnipro, Solomýanskiý, Şewçenkiwskiý, Holosiýewskiý, Obolonskiý we Desnyanskiý etraplarynyň 20-den gowrak ýerinde hasaba alynypdyr. Dnipro we Darnytsia etraplarynda ýaşaýyş jaýlaryna uly zyýan ýetdi.

Serhiý Nužnenkonyň suratlaryndan düzülen fotosergi.

Çagalar hüjümde zeper ýeten jaýyň golaýynda ýorgana bürenip otyrlar. Olaryň öý iti hem ýanynda.
Halas edijiler rus hüjüminiň bolan ýerinde harabalygyň aşagynda adamlary gözlemegi dowam etdirýärler. Häkimiýetler ölenleriň arasynda dürli ýaşdaky dört çaganyň bardygyny aýdýarlar.
Aýal maşgala hüjüm edilen jaýyň harabalyklarynda halas edilen pişigi alyp barýar.
Paýtagtyň Darnytskiý etrabynda gözleg we halas ediş işleri dowam edýär. Halas edijiler zeper ýeten binanyň ýokarky gatyna çykmak üçin ýörite enjamlary we tehnikany ulanýarlar.
