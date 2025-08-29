Kiýewde Russiýanyň hüjüminden soň düşürilen suratlar uly weýrançylygy görkezýär

28-nji awgust gijesinde rus goşuny ýene-de Ukraina, esasanam paýtagta hüjüm etdi. Kiýewiň şäher harby dolandyryş gullugynyň habaryna görä, pilotsyz uçarlar we raketalar bilen Kiýewe hüjüm edilipdir. Hüjüm zerarly azyndan 15 adamyň, şol sanda dört çaganyň wepat bolandygy mälim boldy. Azatlyk Radiosynyň ukrain gullugynyň redaksiýasyna hem zarba düşdi.
Kiýew şäher harby dolandyryş gullugynyň habaryna görä, Russiýanyň hüjüminiň netijeleri Darnytsiýa, Dnipro, Solomýanskiý, Şewçenkiwskiý, Holosiýewskiý, Obolonskiý we Desnyanskiý etraplarynyň 20-den gowrak ýerinde hasaba alynypdyr. Dnipro we Darnytsia etraplarynda ýaşaýyş jaýlaryna uly zyýan ýetdi.
Serhiý Nužnenkonyň suratlaryndan düzülen fotosergi.