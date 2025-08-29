Meredow Moskwada rus kärdeşi Lawrow bilen duşuşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow 28-nji awgustda Moskwada rus kärdeşi Sergeý Lawrow bilen gepleşik geçirdi.
Duşuşyk ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň berkidilmegine we dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine bagyşlandy diýip, türkmen metbugaty resmi habara salgylanyp, anyklaşdyrman habar berýär.
Bu duşuşyk iki ministriň 25-nji awgustda telefonda geçiren gepleşiginiň yz ýanyna gabat geldi.
Diplomatlar söwda-ykdysady, ulag, infrastruktura we energetika ugurlarynda hyzmatdaşlygyň çuňlaşdyrylmagyna gyzyklanmalaryny bildirdiler, rus-türkmen uniwersitetini döretmek, Puşkin adyndaky teatryň täze binasyny gurmak we bilelikdäki orta mekdepleriň sanyny artdyrmak ýaly taslamalary ara alnyp maslahatlaşdylar.
Taraplar GDA-nyň çäklerinde hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň wajypdygyny nygtadylar.