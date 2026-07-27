Pentagon pidalaryň sanyny gaýtadan gözden geçirýär we açyklyk barada çekişmelere sebäp bolýar

Pentagon Eýran bilen uruşda ölen we ýaralanan ABŞ-nyň harby wekilleriniň resmi sanyny gaýtadan gözden geçirip, 5 aýlyk çaknyşykda ölen we ýaralanan ABŞ-nyň harbylarynyň sanyny azaltdy.
Bu hereket Demokratik kanun çykaryjylarda we beýlekilerde Pentagonyň hasaba alyş usuly barada soraglary we açyklygy boýunça aladalary döretdi.
Goranmak ministrliginiň iň soňky maglumatlaryna görä, 27-nji iýula çenli ABŞ-nyň 14 sany harby wekili ölüpdir we 400-den gowragy ýaralanypdyr.
Bu, Pentagonyň resmi maglumat bazasynda 21-nji iýulda 18 adam diýlip görkezilen sandan az - bu san prezident Donald Tramp tarapyndan 23-nji iýulda we 26-njy iýulda agzalypdy.
Pentagonyň ölenler barada anyk çeşme hökmünde atlandyran Goranmak ministrliginiň ýitgileri seljermek boýunça ulgamy hem "Daşary ýurtlardaky operasiýalar" atly täze kategoriýany goşdy.
Resmileriň aýtmagyna görä, bu kategoriýa 7-nji iýuldan soň ölen we ýaralananlar barada maglumat goşulypdyr. Bu kategoriýada dört harby gullukçy girýär - üçüsi Eýranyň Iordaniýa eden raketaly hüjüminde wepat boldy we biri Yrakda Eýranyň minalaryny zyýansyzlandyrmak boýunça missiýasynyň dowamynda wepat boldy.
Täze kategoriýa boýunça düşündirişler aýdyň däl.
ABŞ-nyň we Ysraýylyň güýçleri ilkinji gezek 28-nji fewralda Eýrana hüjüm etdiler. 7-nji aprelde Waşington we Tähran atyşygy bes etmek barada iki hepdelik ylalaşyga geldiler, ýöne özara hüjümlerini dowam etdirdiler.
7-nji iýulda Tramp Kongrese Eýran bilen täze çaknyşyklara başlandygyny habar berdi.
ABŞ-nyň güýçleri Eýranyň nyşanalaryna 12 gün yzly-yzyna hüjüm etdiler, Eýran bolsa Pars aýlagy sebitiniň töweregindäki ABŞ-nyň nyşanlaryna hüjüm etmek bilen jogap berdi, şeýle hem Hormuz bogazyndaky birnäçe söwda gämisine hüjüm etdi.
Täzelenen sanlar geçen aýda gol çekilen Özara düşünişmek baradaky Ähtnamanyň bozulmagyndan soň Pentagonyň söweşdäki ýitgiler barada nädip habar berýändigi we onuň näderejede açykdygy barada iki partiýanyň agzalarynyň ünsüni täzeden çekdi.
Geçen hepde Senatyň Ýaragly Güýçler Komitetiniň 12 sany Demokratik kanun çykaryjysy Goranmak ministri Pit Hegsete hat ýazyp, pidalar barada maglumatlardaky üýtgeşiklikleriň arkasynda nämäniň bardygyny sorady.
Uruşy berk tankyt eden Respublikan Wekiller Palatasynyň kanun çykaryjysy wekil Tomas Massi Pentagony açyk tankytlady.
"Bu absurd hiläni düşündirip bereýin: Pentagon Eýranda gysga wagtlyk ok atyşlygy bes etmek bilen arasyny açyp, iki uruşyň bolandygyny öňe sürýär. Hakykat: Kongresiň ygtyýary bolmazdan 90 günden gowrak wagtlap @SecWar [Goranmak sekretary Pete Hegseth] KANUNY BOZÝAR we jogapkärçilige çekilmeli" diýip, ol ýazdy.
Pentagonyň metbugat sekretary Joel Waldez pidalaryň sanynyň azalmagynyň uruş pidalarynyň köpelýän sanyny gizlemek üçin edilýän synanyşykdygy baradaky aýyplamalary ret etdi. Ol sanlaryň üýtgemegini "anomaliýalaryň" we "wagtlaýyn maglumat kesgitsizliginiň" netijesi diýip, atlandyrdy we bu "derrew çözüler" diýdi.
Geçen hepde Pentagon ok atyşygyň bes edilmegi gutaraly bäri Eýranyň jogap hüjümlerinde ABŞ-nyň 100 töweregi harby gullukçysynyň ýaralanandygyny aýtdy. Departamentiň aýtmagyna görä, olaryň takmynan 96 göterimi ambulator bejergiden soň gulluklaryna gaýdyp gelipdirler we şonuň üçin hasabat beriş ölçeglerine görä resmi taýdan ýaralanan diýlip hasaplanmaýarlar.