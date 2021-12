3 12-nji fewralda Dürli Afrika raýatlaryndan bolan migrantlar we bosgunlar Ortaýer deňziniň Liwiýa kenaryndan 122 km uzaklykda, aşa köp adamly agaç gaýykda ýardamyň gelmegine garaşýar. Ispaniýanyň gözleg we halas ediş gämisindäki halas ediş işgärleri gaýygyň ýanyna golaýlaýar. (AP/Bruno Thewenin)



Migrasiýa krizisi, Gondurasdan Türkiýä, Belarusa we Ortaýer deňzine çenli bütin dünýäde dowam etdi.