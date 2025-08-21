Russiýanyň Goranmak ministrligi 21-nji awgusta geçilýän gije anneksiýa edilen Krymyň we Gara deňiz akwatoriýasyndaky dokuz sebitiň üstünde 49 pilotsyz uçaryň urlandygyny habar berdi.
Mininstligiň habaryna görä, Rostow sebitinde 21 pilotsyz uçar uruldy. Gubernatoryň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Ýuriý Slýusar senagat kärhanalarynyň birinde ýangyn turandygyny habar berdi.
“Astra” neşiriniň habaryna görä, pilotsyz uçarlar Nowoşahtinskdäki nebiti gaýtadan işleýän zawoda zarba urdy. Okyjylar neşire şäheriň ýokarsyndan bäş töweregi partlamanyň sesiniň eşidilendigini aýtdy. Ukrainanyň “Exilenowa+” telegram kanaly nebiti gaýtadan işleýän zawodyň iki sany “Pantsir-S1” howa gorag ulgamy we ballistik raketa garşy “TOR” raketa ulgamy bilen goralýandygyny tassyklaýar, ýöne bu "kömek etmedi".
Gubernator Aleksandr Gusýewiň beren habaryna görä, pilotsyz uçaryň galyndylarynyň gaçmagy netijesinde Woronež sebitinde bir elektrik desgasyna zyýan ýetdi.
Ol anyk haýsy desga zyýan ýetendigini aýtmady. Gusýewiň sözlerine görä, birnäçe oba elektriksiz galdy, birnäçe otly saklandy (Rus demirýollaryna görä - 19 otly), ýöne olaryň gatnawy eýýäm dikeldildi.
Hüjüm netijesinde Nowoworonež AES -niň ýedinji güýç bölümi setden wagtlaýyn kesildi; howpsuzlyk wehimi ýok diýip, Rosenergoatom TASS habar gullugyna aýtdy.