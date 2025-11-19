Reuters: Tramp Russiýa garşy täze sanksiýalary goldamaga taýýar, ýöne şertli

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp, islendik çäklendirmeler boýunça gutarnykly karar çykarmaga öz ygtyýarlygyny saklap galmak şerti bilen, Russiýa garşy täze sanksiýalary girizmek baradaky kanuna gol çekmäge taýýar diýip, Reuters agentligi Ak Tamyň ýokary derejeli resmisine salgylanyp habar berdi.
"Sanksiýalar toplumynda prezidente sanksiýalar boýunça gutarnykly karary kabul etmek hukugyny kepillendirýän düzgüniň bolmagy Ak Tam we prezident üçin hemişe möhüm bolupdy. Şonuň üçin, eger bu goşulsa, meniň pikirimçe, prezident kanuna gol çekmegi göz öňünde tutar" diýip, resmi aýtdy.
Ak Tamyň resmisi şeýle hem ABŞ-nyň urşy bes etmek üçin Russiýa bilen gepleşikleri dowam etdirýändigini sözüne goşdy.
Respublikan Lindsi Graham we demokrat Riçard Blumental tarapyndan ýazylan Russiýa garşy ikinji derejeli sanksiýalary girizmek baradaky iki partiýaly kanun taslamasy 2025-nji ýylyň ýazynda hödürlendi.
Kanun taslamasynda rus nebitini, tebigy gazyny ýa-da uranyny satyn almagyny dowam etdirýän ýurtlardan import üçin 500% salgytlar, şeýle hem rus uranyny satyn alýan islendik ýurda garşy sanksiýalar göz öňünde tutulýar. Bu başlangyç 100 senatoryň 80-den gowragy tarapyndan goldanyldy.
Oktýabr aýynyň ahyrynda Waşington Russiýanyň iň uly nebit kompaniýalary bolan "Rosneft" we "Lukoil"-e garşy sanksiýalary girizdi. Bular Trampyň Ak Tama gaýdyp gelmeginden bäri Moskwa garşy ilkinji çäklendirmeler boldy.