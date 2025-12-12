Putin Aşgabatda geçýän forumyň çäginde Eýranyň, Türkiýäniň liderleri bilen duşuşýar

12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň, Türkiýäniň we Eýranyň liderleriniň ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmegine garaşylýar. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda, ýurduň “hemişelik Bitaraplyk” statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çäginde amala aşyrylýar.
Hökümet tankytçylary Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda alan Bitaraplyk durumyny özüni üzňeleşdirmek, sebit we halkara meselelerinden çetde durmak hem-de ýurtda şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar.
Foruma gatnaşmak üçin Aşgabada ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sebit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip, resmi metbugat habar berýär.
Forumyň öňüsyrasynda Kreml rus prezidenti Wladimir Putiniň Aşgabatda Eýranyň prezidenti Masud Pezeşkiýan we Türkýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan bilen hem duşuşygynyň meýilleşdirilendigini habar berdi.
Aşgabatda ýokary derejeli myhmanlaryň hem gatnaşmagynda durky täzelenen Bitaraplyk monumentine gül desselerini goýmak dabarasy hem geçirildi. Habarçylarymyz bu çärä ýüzlereçe býujet işgärleriň, studentleriň dagy daň bilen mejbury gelmeli edilendigini aýdýarlar.
"Paýtagtyň ýüzlerçe býujet işgärini, ýokary okuw jaýlarynyň mugallymyny we studentini resmi taýdan irden 9-da başlamaly çäre üçin, daňdan 4-de Bitaraplyk binasynyň öňünde topladylar. Monumente goýmaly gülleri hem özümize satyn aldyrtdylar. Adamlaryň nobaty ýüzlerçe metre ýetdi diýsem ýalňyşmaryn. Indi döwlet mediasy muny hepdeläp efirden aýyrmaz" diýip, bu mejbury çärä gatnaşdyrylan bilim işgärleriniň biri habarçymyza gürrüň berdi.
Halkara çäreden ençeme hepde ozal Aşgabadyň häkimiýetleri welaýatdan gelen ýaşaýjylary türkmen paýtagatyndan öz ýaşaýan sebitlerine hem mejbury ugradyp başladylar. Mundan başga, 8-12-nji dekabr aralygynda paýtagtyň esasy köçeleri petiklendi, awtobus gatnawlary üýtgedildi we gijeki klublaryň işi çäklendirildi. Şeýle-de, dilegçiler we arakhorlar wagtlaýyn tussaghana ýerleşdirildi, öýsüz itdir-pişikler zäherlenip öldürildi.
"Foruma gelen myhmanlaryň geçjek köçeleriniň iki tarapyny ýörtie suw daşaýjy ulaglara şlangalary dakyp, ýokary basyşly suw pürkdürip ýuwdular. Suw penjirelerden öýleriň içine syzyp, diwalary, haly-palaslary we öý goşlaryny öl-myžžyk etdi. Biz hökümetiň daşary ýurtly myhmanlarda položitel bir şekil döretjek bolup, göz üçin edýän hereketlerinden ýadadyk" diýip, atlandyrylmasyzlygyny soran aşgabatly ýaşaýjylaryň biri 11-nji dekabrda giçlik habarçymyza gürrüň berdi.
Çäklendirmeleriň çäginde ilata resmi dabaralar geçip gutarýança toý-sadakalary bermek, şol sanda çadyrlary guramak gadagan edildi.
Türkmenistanda 11–13-nji dekabr iş güni däl diýlip yglan edildi we Bitaraplyk güni mynasybetli 231 tussagyň günäsi geçildi.
