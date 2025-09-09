Rus goşunlary 9-njy sentýabra geçilýän gije Zaporižiýany pilotsyz uçar zarbalaryny urup, 66 ýaşly bir aýaly ýaralady diýip, Ukrainanyň Döwlet gyssagly kömek gullugy habar berdi.
Gullugyň maglumatyna görä, bu hüjüm ýaşaýyş jaýynda ýangyn turmagyna sebäp boldy. Ýangyn eýýäm öçürildi.
Zaporižiýa sebit harby dolandyryş gullugynyň başlygy Iwan Fedorow soňky 24 sagadyň dowamynda rus goşunynyň ilatly nokatlaryň 13 sanysyna 474 zarba urandygyny, Weselýanka, Gulýaýpole, Nowodanilowka we Çerwonoe şäherçelerine ýedi howa zarbasyny urandygyny habar berdi.
Russiýanyň Goranmak ministrligi anneksiýa edilen Krymyň we Gara deňiz suwlarynyň ýokarysynda ukrain pilotsyz uçarlarynyň 31 sanysynyň urlandygyny habar berdi.
Krasnodar sebitiniň gubernatory Weniamin Kondratýew Soçide pilotsyz uçar galyndylaryň bir ulagyň üstünden gaçandygyny, rul başynda ölen sürüjiniň tapylandygyny ýazdy. Deslapky maglumatlara görä, sebitde alty sany hususy jaýa zyýan ýetdi.