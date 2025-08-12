Russiýa sentýabr aýynda 90 müňden gowrak gyrgyzy ýurtdan çykaryp biler

Russiýada gözegçilik astyndaky adamlaryň sanawyna girýän 91 müň gyrgyz raýaty 10-njy sentýabrdan soň ýurtdan çykarylyp bilner diýip, Daşary işler ministrliginiň 12-nji awgustda geçiren metbugat ýygnagynda aýdyldy.
Daşary işler ministrliginiň konsullyk bölüminiň müdiriniň orunbasary Bakyt Kadyrowyň sözlerine görä, 2025-nji ýylyň birinji çärýeginiň ahyryna çenli Russiýada 352 müň gyrgyzystanly resmi taýdan hasaba alyndy.
Maglumatlara görä, ilkibaşda Gyrgyzystanyň 70 müň raýaty hasaba alyndy. Iýul aýynda olaryň sany 103 müňe ýetdi, soňra olar 91 müň adama çenli azaldy.
Sanawdan çykarylan raýatlar resminamalary doldurdylar we kanuny statuslaryny kanunlaşdyrdylar.
Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda Gyrgyzystanyň 3748 raýaty Russiýadan çykaryldy, 292 adam bolsa deportasiýa edildi.
Şu ýylyň 5-nji fewralynda Russiýada täze hukuk düzgüni güýje girdi. Bu düzgüne görä, Russiýada galmak ýa-da ýaşamak üçin kanuny esaslary bolmadyk daşary ýurt raýatlaryndan ýurtdan çykmak talap edilýär. Içeri işler edaralary, kazyýetler bilen bilelikde, käbir düzgün bozmalar üçin daşary ýurt raýatlaryny deportasiýa etmek hukugyny aldy.