Russiýa Ukrainanyň ekin meýdanyna zarba urdy, 12 daýhan ýaralandy  -prokuratura

Ukrainanyň Sumy sebitiniň prokuraturasy Russiýanyň oba hojalyk kärhanasyna garşy zarba urandygyny habar berdi. Bu zarba netijesinde hasyl ýygnaýan 12 adamyň ýaralanandygy aýdylýar.
Zarba 14-nji sentýabr agşamy, iki raketa bilen uruldy. Daýhan hojalygy Sumy sebitiniň Ahtyrskiý etrabynyň Boromlýansk jemgyýetiniň çäginde ýerleşýärdi.
Habarda "30-a golaý oba hojalyk tehnikasyna zyýan ýetendigi" aýdylýar.
Sumy sebit harby administrasiýasy hüjümiň Boromlýansk jemgyýetindäki galla meýdanyna edilendigini we ýaralananlaryň biriniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy.
Ukrainada hasyl möwsümi başyndan bäri, häkimiýetler rus goşunlarynyň front sebitlerindäki ekin meýdanlarynda işleýän daýhanlary nyşana alýandyklaryny birnäçe gezek habar berdiler.