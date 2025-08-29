Russiýanyň Kiýewe uran zarbasynda ölenleriň sany 23-e ýetdi diýip, Kiýew şäher harby dolandyryşynyň başlygy Timur Tkaçenko aýtdy. Ölenleriň arasynda dört çaga hem bar. 52 adam ýaralandy.
28-nji awgusta geçilýän gije rus goşuny Ukraina, şol sanda Kiýewe uly hüjüm etdi. Tkaçenkonyň sözlerine görä, hüjümde “Şahed” pilotsyz uçarlary, ballistik we ganatly raketalar ulanyldy. Darnitskiý, Dniprowskiý, Solomenskiý, Şewçenkowskiý, Goloseýewskiý, Obolonskiý we Desnyanskiý etraplarynda, 20-den gowrak ýerde zarba zyýanlary hasaba alyndy.
Ukrainanyň Döwlet gyssagly kömek gullugy halas edijileriň tutus gije zarba urlan ýerlerde işländigini, harabalyklary arassalamagy we gözleg işlerini dowam etdirendigini habar berdi. Agentligiň psihologlary şäheriň 147 ýaşaýjysyna kömek berdiler.
Bu hüjüm netijesinde “Azatlyk” radiosynyň Kiýewdäki býurosynyň, “Ukrainska Prawda” gazetiniň we ÝB missiýasynyň binalaryna zyýan ýetdi.