Täjigistanyň prezidenti gyzy Ozoda "At gazanan işgär" derejesini berdi

Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon öz administrasiýasyna ýolbaşçylyk edýän gyzyna, Ozoda Rahmona "At gazanan işgär" adyny berdi.
Döwlet baýraklaryny we hormatly atlary gowşurmak dabarasy 25-nji awgustda, Duşenbe şäherinde geçirildi. Bu dabara 9-njy sentýabrda bellenilýän Garaşsyzlyk gününe gabatlap geçirildi.
Prezidentiň web sahypasynda 200-e golaý adamyň sylaglanandygy, olaryň 23-sine "Täjigistanyň at gazanan işgäri" diýen adyň berlendigi habar berildi.
Habarda aýdylmagyna görä, döwlet sylaglary we at-derejeler işinde "mynasyp netijeleri" gazanan raýatlara berilýär.
Ozoda Rahmon prezident administrasiýasyna 2016-njy ýyldan bäri ýolbaşçylyk edýär.