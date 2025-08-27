Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Täzelikler

Täjigistanyň prezidenti gyzy Ozoda "At gazanan işgär" derejesini berdi

Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon gyzy Ozoda Rahmona "At gazanan işgär" nyşanyny gowşurýar
Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon gyzy Ozoda Rahmona "At gazanan işgär" nyşanyny gowşurýar

Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon öz administrasiýasyna ýolbaşçylyk edýän gyzyna, Ozoda Rahmona "At gazanan işgär" adyny berdi.

Döwlet baýraklaryny we hormatly atlary gowşurmak dabarasy 25-nji awgustda, Duşenbe şäherinde geçirildi. Bu dabara 9-njy sentýabrda bellenilýän Garaşsyzlyk gününe gabatlap geçirildi.

Prezidentiň web sahypasynda 200-e golaý adamyň sylaglanandygy, olaryň 23-sine "Täjigistanyň at gazanan işgäri" diýen adyň berlendigi habar berildi.

Habarda aýdylmagyna görä, döwlet sylaglary we at-derejeler işinde "mynasyp netijeleri" gazanan raýatlara berilýär.

Ozoda Rahmon prezident administrasiýasyna 2016-njy ýyldan bäri ýolbaşçylyk edýär.

XS
SM
MD
LG