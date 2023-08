1 2022-nji ýylyň dekabrynda Kabulda “Talyban” söweşijisi we owgan zenany biri-birine seredýär.



Aşa yslamçylar 2021-nji ýylyň awgust aýynda häkimiýet başyna gaýdyp gelenlerinden bäri başgaça pikir edýänlere rehimsizlik bilen çäre gördüler we Yslamyň şerigat kanunlarynyň aşa we taýpa düşündirişlerini gaýtadan güýje girizdiler.